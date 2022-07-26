ФАС оштрафовала Google на 2 млрд руб. из-за правил блокировки на YouTube
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) назначила Google оборотный штраф в размере 2 млрд руб. ($34,88 млн), поскольку принадлежащий корпорации видеохостинг YouTube злоупотребляет доминирующим положением на рынке этих сервисов, сообщает ведомство.
Компания должна выплатить его в течение двух месяцев с момента вступления документа в силу.
ФАС провела административное расследование и установила, что «правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на Youtube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми».
В службе считают, что такие правила приводят к блокировкам и удалению аккаунтов «без предупреждения и обоснования действий», что ущемляет интересы пользователей и ограничивает конкуренцию.
ФАС нашла в условиях пользовательского соглашения YouTube нарушение антимонопольного законодательства в феврале 2022 года. Дело было инициировано после жалобы Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), которое посчитало, что действующие условия соглашения между Google и пользователями позволяют компании произвольно ограничить любой аккаунт. Как заявили в РОЦИТ, процедура апелляции «практически не регламентирована и не позволяет эффективно восстановить заблокированный аккаунт».
Российские власти неоднократно предъявляли претензии YouTube за блокировку различных каналов и требовали восстановить к ним доступ. В феврале, вскоре после начала военной операции на Украине, YouTube запретил монетизацию ряду российских СМИ, а затем начал блокировку страниц российских телеканалов.
Недовольство российских властей вызвало распространение на хостинге «недостоверной информации» о военных действиях на Украине, из-за чего Таганский суд оштрафовал Google на 21,7 млрд руб. Это второй оборотный штраф, назначенный компании в России: в декабре прошлого года суд признал Google виновной в повторном отказе удалить запрещенную информацию и оштрафовал ее на 7,2 млрд руб.
В июне российская «дочка» Google ООО «Гугл» подала заявление о банкротстве. Там заявили, что арест банковского счета, наложенный по искам российских телеканалов, которые заблокированы на YouTube, сделал невозможной работу российского офиса компании.