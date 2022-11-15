Рогов сообщил о пострадавшем после взрыва у жилого дома в Мелитополе

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 62,16 (+0,61) Инвестиции, 14 ноя, 16:25
Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 60,4 (+0,18) Инвестиции, 14 ноя, 16:25
$21 трлн: сколько стоит углеродная нейтральность в Китае РБК и Сбер, 10:24
За шесть дней пользователи вывели с Binance биткоины на $1,35 млрд Крипто, 10:20
Россиянам рекомендовали не посещать ОАЭ без обратного билета Политика, 10:13
Кофе или чай: какой напиток полезнее для здоровья Pro, 10:12
SOC-Форум 2022 – кибербезопасность в новых реалиях Пресс - Центр, 10:10
Рогов сообщил о пострадавшем после взрыва у жилого дома в Мелитополе Политика, 10:02
Как построить частный дом в один клик: с чего начать РБК и Дом.РФ, 10:01
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Успех «Спартака» и фиаско вице-чемпионов. Открытия осеннего сезона в РПЛ Спорт, 10:00
Модельер Ральф Лорен: «Я готовился к величию c ранних лет» Pro, 09:52
В Японии назвали важной передачу Sodeco доли в «Сахалине-1» Бизнес, 09:51
Китай выступил против исключения России из G20 Политика, 09:47
Любые цифры и буквы: как водителям выделиться необычным автономером Партнерский проект, 09:38
Президенту Аргентины стало плохо на саммите G20 Политика, 09:37
Президент Индонезии на саммите G20 призвал «закончить войну» Политика, 09:30
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Рогов сообщил о пострадавшем после взрыва у жилого дома в Мелитополе

Рогов: в Мелитополе у жилого дома произошел взрыв, есть пострадавшие
Самодельное взрывное устройство взорвалось у жилого дома на бульваре 30 лет Победы. В результате один человек пострадал, он с многочисленными осколочными ранениями доставлен в больницу, указал Рогов
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Один человек пострадал после взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) у жилого дома в Мелитополе, сообщил у себя в Telegram член главного совета областной администрации Владимир Рогов.

«В Мелитополе прозвучал взрыв у жилого дома. Около 8.40 на бульваре 30 лет Победы у подъезда дома № 6 взорвалось самодельное взрывное устройство. Повреждены окно и балкон квартиры на первом этаже. Пострадал один человек, который вышел из подъезда в момент взрыва», — написал он.

Рогов отметил, что пострадавший уже доставлен в реанимационное отделение городской больницы — у него диагностированы минно-взрывная травма, закрытая черпено-мозговая травма и многочисленные осколочные ранения.

После начала спецоперации Мелитополь, который был занят российскими войсками 26 февраля, неоднократно подвергался ракетным атакам, в городе также произошло несколько терактов. Последний был 11 ноября. Тогда самодельное взрывное устройство сработало около дома заместителя министра по культуре, спорту и туризму Запорожской области. Чиновник получил легкую контузию, его жизни ничего не угрожает, уточняли власти.

В конце сентября Запорожская область наряду с Херсонской, а также Донецкой и Луганской народными республиками была включена в состав России. При этом территория на севере области, включая административный центр — Запорожье, по-прежнему находится под контролем Киева. Временной столицей области с 30 сентября является Мелитополь.

Читайте на РБК Pro
Йога и боевые искусства: как Роберт Дауни-младший поборол зависимость
Сколько сладостей можно есть в день
Чем цепляют «бренды-славяне»: разбираем механику русского стиля в дизайне
Насколько реален мировой продовольственный кризис
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Запорожская область Мелитополь взрыв жилой дом Владимир Рогов
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Рогов объяснил «исчезновение» флага России с площади Победы в Мелитополе
Политика
В Мелитополе на замминистра Запорожской области совершили покушение
Политика
Рогов заявил об усилении украинских войск на запорожском направлении
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter