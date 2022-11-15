Рогов сообщил о пострадавшем после взрыва у жилого дома в Мелитополе

Самодельное взрывное устройство взорвалось у жилого дома на бульваре 30 лет Победы. В результате один человек пострадал, он с многочисленными осколочными ранениями доставлен в больницу, указал Рогов

Фото: РИА Новости

Один человек пострадал после взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) у жилого дома в Мелитополе, сообщил у себя в Telegram член главного совета областной администрации Владимир Рогов.

«В Мелитополе прозвучал взрыв у жилого дома. Около 8.40 на бульваре 30 лет Победы у подъезда дома № 6 взорвалось самодельное взрывное устройство. Повреждены окно и балкон квартиры на первом этаже. Пострадал один человек, который вышел из подъезда в момент взрыва», — написал он.

Рогов отметил, что пострадавший уже доставлен в реанимационное отделение городской больницы — у него диагностированы минно-взрывная травма, закрытая черпено-мозговая травма и многочисленные осколочные ранения.

После начала спецоперации Мелитополь, который был занят российскими войсками 26 февраля, неоднократно подвергался ракетным атакам, в городе также произошло несколько терактов. Последний был 11 ноября. Тогда самодельное взрывное устройство сработало около дома заместителя министра по культуре, спорту и туризму Запорожской области. Чиновник получил легкую контузию, его жизни ничего не угрожает, уточняли власти.

В конце сентября Запорожская область наряду с Херсонской, а также Донецкой и Луганской народными республиками была включена в состав России. При этом территория на севере области, включая административный центр — Запорожье, по-прежнему находится под контролем Киева. Временной столицей области с 30 сентября является Мелитополь.