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Депортированный блогер Некоглай подтвердил, что прибыл в Молдавию

Выдворенный из России блогер Некоглай сообщил, что находится в Молдавии

Video

Блогер Некоглай (настоящее имя — Николай Лебедев), которого по решению суда выдворили из России, сообщил на видео в своем телеграм-канале, что находится в Молдавии, гражданином которой является.

Он также рассказал некоторые подробности своего пребывания под стражей. «Первым делом я пойду мыться, бриться, купаться, потому что всего этого там, на зоне, у меня не было», — утверждает блогер.

В другом видео он говорит, что купил себе телефон, поскольку «доблестные сотрудники» утопили два его телефона. Лебедев также сообщил, что находился в камере «один на один» с человеком, отбывавшим срок за убийство и участие в организованной преступной группировке. Блогер пообещал рассказать все подробности произошедшего с ним, но отметил, что хочет сделать это с доказательствами, поэтому посоветовал ждать «кое-чего» на его YouTube-канале.

Блогера выдворили из страны в ночь на 24 ноября. Такое решение суд принял после того, как Лебедева задержали на следующий день после призыва Лиги безопасного интернета к Генпрокуратуре и МВД проверить действия Некоглая на признаки дискредитации армии (ст. 280.3 УК). Поводом стал опубликованный в TikTok ролик с аллюзией на видео с российским солдатом, на которого сбрасывают гранаты с дрона. Менеджер блогера заявил, что Некоглай в своем ролике «не стебался» и «люди не так восприняли» видео.

В результате Лебедева признали виновным в административном правонарушении по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда). Суд решил оштрафовать его на 5 тыс. руб. и депортировать в Молдавию.

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блогер Молдавия депортация выдворение из России дискредитация армии
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