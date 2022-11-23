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Военная операция на Украине ,  
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Песков призвал не сомневаться в успешном исходе спецоперации на Украине

Песков: нет сомнений в будущем успехе спецоперации на Украине
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В Кремле не сомневаются в успешном исходе специальной военной операции на Украине, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Будущий успех спецоперации сомнений не вызывает», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля. Ее целями назывались «демилитаризация и денацификация» соседней страны, а также защита жителей Донбасса от геноцида.

В ходе боевых действий российские силы взяли под контроль территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Они вошли в состав России по итогам референдумов, проведенных в конце сентября. Украина и западные страны не признали результаты голосований.

С 10 октября начались удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Этому предшествовал взрыв на Крымском мосту, в организации которого Москва обвинила украинские спецслужбы. Киев отрицал причастность к произошедшему.

В результате ударов оказалось поражено около 40% украинской энергетической инфраструктуры, говорили в Минэнерго страны. В ряде регионов происходят аварийные отключения света, есть проблемы с водоснабжением.

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Ряд стран призывал стороны конфликта к мирному разрешению ситуации. Москва и Киев вели переговоры в начале боевых действий, однако они прекратились весной.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в ноябре на саммите G20 в Индонезии в онлайн-формате, представил «формулу мира» из десяти пунктов. В их числе вывод российских войск с территории Украины; радиационная, ядерная, энергетическая, продовольственная безопасность; освобождение всех пленных и депортированных; выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка и др.

Украинский президент исключил возвращение к минским соглашениям, заявив, что Россия их «нарушит сразу же после заключения». Песков заявил, что эти слова Зеленского подтверждают позицию Украины об отказе от переговоров.

Власти России регулярно заявляют, что Москва готова к возобновлению диалога, отмечая, что Киев встречного желания не проявляет. «Как можно обсуждать какие-либо договоренности, если с той стороны даже желания нету с нами разговаривать? Подождем — может быть, созреют какие-то необходимые условия; наша добрая воля известна, она никаким изменениям и сомнениям не подлежит», — сказал в октябре Владимир Путин. В МИДе подчеркивали, что Москва согласна на диалог без предварительных условий.

Теги
Дмитрий Песков сомнения Военная операция на Украине
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