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Военная операция на Украине ,  
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Кремль прокомментировал решение сити-менеджера Читы стать добровольцем

Песков: в Кремле гордятся гражданами, добровольно отправившимися в зону военной операции
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

В Кремле испытывают гордость за граждан, которые решили отправиться в зону военных действий на Украине в качестве добровольцев, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы знаем, что очень много патриотов, очень много людей, которые имеют отношение к армии и которые в эти нелегкие дни решают свои навыки, свой опыт боевой использовать на благо Родины. <…> Мы чувствуем гордость за таких людей», — ответил Песков на вопрос о сити-менеджере Читы Александре Сапожникове, который отправился добровольцем в зону спецоперации.

Сапожников сообщил о своем решении участвовать в военных действиях на Украине в качестве добровольца 21 ноября. «Как десантник с боевым опытом, как гражданин, я не могу оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее, которое мы получили от наших предков. Мой долг и мое призвание — вновь встать на защиту нашей страны», — объяснил Сапожников. По его мнению, сейчас в зоне спецоперации он «нужен больше всего».

В администрации городского округа Читы подтвердили, что Сапожников «освобожден от замещаемой должности муниципальной службы руководителя администрации по собственному желанию на основании личного заявления и добровольного изъявления желания участвовать в специальной военной операции». Исполнять обязанности сити-менеджера временно будет его первый заместитель Андрей Гренишин, затем городская дума назначит нового и.о. руководителя администрации. Должность мэра в Чите упразднена с 2014 года, вместо нее появились две другие: глава города (Евгений Ярилов) и сити-менеджер, он же руководитель городской администрации — наемный управляющий, который не может менять городское законодательство без поддержки думы.

По данным Генштаба на 1 ноября, всего после начала военной операции России на Украине в добровольческие отряды записались более 15 тыс. человек. Президент России Владимир Путин в начале ноября подписал федеральный закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим. Теперь на добровольцев и членов их семей распространяются все предусмотренные для военнослужащих социальные гарантии и компенсации, их денежное довольствие не может быть ниже чем у контрактников, занимающих аналогичные воинские должности. В конце ноября президент также подписал закон о присвоении добровольцам статуса ветерана боевых действий.

Теги
Дмитрий Песков частичная мобилизация Чита добровольцы
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