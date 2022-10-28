Канцлер Германии Шольц посетит Китай 4 ноября

Олаф Шольц (Фото: Wu Hong / Reuters)

Канцлер Германии Олаф Шольц приедет в Китай с официальным визитом 4 ноября, сообщается на сайте МИД Китая. Приехать в Китай Шольца пригласил глава правительства Китая Ли Кэцян.

На прошлой неделе Шольц подтвердил, что планирует поездку в Китай вместе с бизнес-делегацией, однако точная дата визита не называлась.

Это будет первая личная встреча Шольца с руководством Китая после его вступления в должность канцлера и первая поездка лидера европейской страны в КНР с момента начала пандемии коронавирусной инфекции, уточняет Reuters.

Согласно данным, опубликованным Федеральным статистическим управлением ФРГ, Китай является крупнейшим торговым партнером Германии в течение последних шести лет, и в 2021 году объемы импорта в страну достигли €245 млрд ($244 млрд).

В воскресенье, 23 октября, после окончания XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая (КПК), прошло первое заседание постоянного комитета политбюро Центрального комитета КПК — ключевого органа партии. На нем Си Цзиньпин был избран генеральным секретарем ЦК КПК и главой Центрального военного совета Компартии Китая.