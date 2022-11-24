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Ефимов назвал еще одну компанию, арендовавшую у Москвы землю за 1 рубль

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

Новым участником программы столичной мэрии по предоставлению льготной аренды земли по ставке один рубль в год стало ООО «ПК «Элитгрупп инвест». Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта компания возведет на территории промзоны «Орлово» новые корпуса своего мясоперерабатывающего производства. «Компания планирует вложить в проект 1,2 млрд руб. и создать 300 рабочих мест», — уточнил Ефимов.

ООО «ПК «Элитгрупп инвест» получило земельный участок площадью 2,5 га на улице Новоорловской в районе Ново-Переделкино, рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. «В новом комплексе расположится производство сырокопченых колбас, мясных консервов, паштетов из мяса курицы, индейки, свинины и говядины, а также кормов для животных», — подчеркнул Гаман.

Ранее этому инвестору, также в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта, был выделен соседний земельный участок площадью 3,17 га. В декабре 2021 года был введен в эксплуатацию завод общей площадью более 38 тыс. кв. м. Как уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, сегодня там функционирует комплекс по производству продуктов питания из мяса.

«Сейчас первая очередь производства постепенно выходит на максимальную загрузку. Инвестиции в проект уже составили почти 4 млрд руб. Планируется, что строительство всех корпусов завершится к 2024 году. На предприятии будут производить колбасы, сосиски, натуральные полуфабрикаты, деликатесные изделия. Объем выпуска после завершения всех работ составит 72 тыс. т переработанного мяса в год», — добавил Владислав Овчинский.

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Договор с ООО «ПК «Элитгрупп инвест» стал 12-м с момента запуска льготной программы весной 2022 года. В рамках антикризисной поддержки город предоставляет инвесторам участки на пять лет по ставке один рубль в год. Земля для строительства предоставляется предпринимателям без проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта.

Теги
Москва инвестиционные проекты Аренда земли Владимир Ефимов
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