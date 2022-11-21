Ефимов рассказал о 16 тыс. новых рабочих мест благодаря поддержке МаИП

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

С января по ноябрь 2022 года московские власти одобрили передачу земли в аренду без торгов уже под 27 масштабных инвестиционных проектов (МаИП). После возведения на этих участках новых производств на столичном рынке труда суммарно появится свыше 16 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Город без торгов передаст инвесторам в аренду земельные участки общей площадью около 160 га для реализации 27 МаИП. Инвесторы вложат более 75,5 млрд руб. в строительство производственных объектов различных отраслей промышленности столицы», — добавил Ефимов.

Около половины из участков переданы под МаИП, так или иначе относящиеся к строительной отрасли, отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Это предприятия по изготовлению дверей, железобетонных изделий, цементных плит, газобетонных блоков, напольного покрытия и так далее. Другие отрасли представлены производством одежды, косметики, удобрений, электроники и многого другого.

Свыше трети одобренных участков по числу и более половины по площади располагаются в ТиНАО — «Новой Москве», рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман: «Для размещения десяти МаИП в этом округе будет выделено почти 90 га земли, а площадь возводимых объектов составит 422 тыс. кв. м. В частности, там появятся производства продуктов питания, стройматериалов, технологического оборудования и логистический комплекс».

С 2016 года город выделяет инвесторам, намеревающимся возвести производство по программе масштабных инвестиционных проектов, землю в аренду без торгов на пять лет. С марта 2022 года в рамках антикризисной поддержки московской промышленности программу обновили: теперь стоимость аренды будет стоить инвестору символический 1 руб. ежегодно.