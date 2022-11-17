Вице-мэр Ефимов сообщил о запуске в Москве 12 новых производств

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

За девять месяцев текущего года власти Москвы выдали разрешение на ввод 12 промышленно-производственных объектов общей площадью более 70 тыс. кв. м. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Среди них помещения предприятий машиностроительной, автомобилестроительной и приборостроительной отраслей, — уточнил вице-мэр. — На площадках будет создано более 400 новых рабочих мест».

В качестве примера чиновник привел завод по производству автокомпонентов, расположенный в районе Бирюлево Западное на земельном участке общей площадью 36,6 тыс. кв. м. Предприятие построили в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), суммарные инвестиции в строительство превысили 2,9 млрд руб.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, участки для реализации масштабных инвестиционных проектов предоставляют в аренду инвесторам без проведения торгов. Это происходит с целью развития промышленного потенциала Москвы.

«Кроме этого столичные компании могут обратиться в Центр поддержки промышленности, оказывающий консультационную помощь по взаимодействию с органами власти или размещению производств», — добавил Овчинский.

Ранее РБК сообщал, что с момента открытия в минувшем апреле в Центр поддержки промышленности Москвы обратились 250 компаний. Чаще всего вопросы связаны с мерами поддержки, финансированием и кредитованием, а также с подбором поставщиков и взаимодействием с органами власти.