Дума приняла закон о приостановке госслужбы из-за призыва по мобилизации

Госдума приняла закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Депутаты Госдумы приняли закон о приостановке государственной службы в связи с призывом по частичной мобилизации. Это следует из информации на сайте нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, госслужба приостанавливается, если сотрудник госструктуры заключил контракт на прохождение военной службы по мобилизации или отправился в зону боевых действий добровольцем. Госслужба приостанавливается «до прекращения обстоятельств, послуживших основанием для ее приостановления», и возобновляется в день выхода гражданина на работу, отмечается в документе.

В течение всего периода приостановки госслужбы за работником сохраняется прежняя должность. Зарплата в это время не выплачивается.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил Путину о ее завершении. По словам президента, к началу ноября в стране мобилизовали 318 тыс. человек с учетом добровольцев, из них 49 тыс. находились в зоне боевых действий.

Мобилизованные могут пользоваться некоторыми льготами. В частности, они получили право на кредитные каникулы, их освободили от начисления пеней за несвоевременные платежи за коммунальные услуги. Кроме того, в Трудовой кодекс внесли поправки, запрещающие увольнять мобилизованных, — работодателю разрешено только приостановить трудовой договор до момента возвращения с военной службы и нанять кого-то на освободившееся рабочее место, но временно.

После начала частичной мобилизации несколько чиновников из разных регионов России записались в армию добровольцами. Например, отправиться служить решили первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман и заместитель председателя комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга Иван Есипов.