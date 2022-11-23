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Shukan Bunshun нашел нарушения в предвыборной кампании премьера Японии

Журнал Shukan Bunshun: премьер Японии некорректно заполнил чеки по расходам на выборы
Фумио Кисида
Фумио Кисида (Фото: Charly Triballeau / Getty Images)

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе прошлогодней предвыборной кампании недобросовестно заполнял чеки: на них отсутствовали имя и фамилия получателя, а также назначение платежа, выяснил еженедельный японский журнал Shukan Bunshun.

Как пишет издание, Кисида представил отчет о расходах на предвыборную кампанию в администрацию префектуры Хиросима. Shukan Bunshun сделал запрос на раскрытие информации и получил около 270 квитанций и сведений о переводах, приложенных к отчету. Из них 239 на общую сумму около ¥1,5 млн (примерно 65 млн руб.) были заполнены ненадлежащим образом, указывает издание. В документах отсутствовали имена и фамилии получателей, а также назначение платежа.

Подобное нарушение подпадает под подозрения в нарушении закона о проведении выборов и может стать причиной для правительственного расследования.

Shukan Bunshun обвинил Кисиду в финансовых нарушениях на фоне падения уровня поддержки правительства среди населения. 20 ноября премьер отправил в отставку министра по административным делам и коммуникациям Минору Тэраду из-за махинаций, связанных с финансированием его избирательной кампании, нарушений финансовой отчетности и связей с религиозной группой «Церковь объединения». В частности, журнал сообщил, что члены избирательной команды политика представили местным органам власти отчет о финансировании на 2019 и 2020 годы, который был подписан уже умершим лицом. Тэрада подтвердил эту информацию.

До этого свои посты покинули еще два члена правительства Кисиды. Так, министр по восстановлению экономики Дайсиро Ямагива подал в отставку после раскрытия его контактов с «Церковью объединения». Министр юстиции Ясухиро Ханаси лишился должности после того, как публично заявил, что занимается «простецкой работой», ставя печати на приказы о смертных приговорах.

Кисида стал премьером Японии прошлой осенью. Уже в середине минувшего августа правительство страны в полном составе подало в отставку. Как отмечало агентство Kyodo, глава правительства решил перестроить кабмин из-за падения общественного доверия, из-за чего и сделал ряд перестановок.

По данным Kyodo, Кисида стремится избежать обвинений в связях отдельных членов правительства с «Церковью объединения». Последняя привлекла к себе внимание населения после убийства экс-премьера Японии Синдзо Абэ. 8 июля его застрелил 41-летний Тэцуя Ямагама, который считал политика связанным с этой сектой. Мать убийцы переводила организации деньги, из-за чего, по его словам, отношения в семье испортились. По данным Kyodo, женщина пожертвовала «Церкви объединения» около ¥100 млн ($720 тыс.).

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Теги
Япония Фумио Кисида Выборы правительство предвыборная кампания
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