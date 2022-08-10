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В Японии сменили бóльшую часть правительства

Премьер-министр Японии Фумио Кисида провел ряд перестановок в кабмине на фоне падения доверия к правительству и данных о связях его членов с организацией «Церковь объединения», подвергаемой критике после убийства Синдзо Абэ
Фото: Reuters
Фото: Reuters

В составе японского правительства произошел ряд изменений. Свои посты сохранили генеральный секретарь кабмина Хирокадзу Мацуно, глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси, министр финансов Сюнъити Судзуки, министр государственных земель, транспорта, инфраструктуры и туризма Тэцуо Сайто и министр по экономическому восстановлению Дайсиро Ямагива, который также возглавит штаб по борьбе с коронавирусом и будет ответственным за продвижение стартапов, пишет Nikkei.

Председатель политического совета правящей партии Санаэ Такаити, одна из двух женщин в правительстве, займет пост министра экономической безопасности, а ее заместитель Ясухиро Ханаси станет министром юстиции. Должность Такаити займет Коити Хагиуде, который до настоящего времени был министром экономики, торговли и промышленности Японии. Вторая женщина в кабмине — Нагаока Кейко — будет министром образования, культуры, спорта, науки и технологий.

Японский Минздрав в третий раз возглавит Кацунобу Като. Ясукадзу Хамада сменит на посту министра обороны Нобуо Киши, который, в свою очередь, станет советником премьер по национальной безопасности. Помощник премьер-министра Минору Тэрада займет должность министра внутренних дел и коммуникаций. Ясутоси Нисимура, который до настоящего времени отвечал за меры противодействия коронавирусу и в прошлом занимал пост министра по экономическому развитию, становится министром экономики, торговли и промышленности, а также министром, ответственным за экономическое сотрудничество с Россией.

В руководстве Либерально-демократической партии свои посты сохранили вице-премьер Таро Асо и генеральный секретарь партии Тосимицу Мотэги.

Правительство Японии ушло в отставку
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Фумио Кисида

В состав кабмина также вошли:

  • министр по вопросам цифровых технологий — глава отдела по связям с общественностью Таро Коно;
  • министр, отвечающий за снижение рождаемости — директор молодежного бюро ЛДП Масанобу Огура;
  • глава комитета государственной безопасности и министр по предотвращению стихийных бедствий — Коити Тани;
  • министр сельского, лесного и рыбного хозяйства — Тэцуо Номура;
  • министр по вопросам формирования и развития регионов — Наоки Окада;
  • министр окружающей среды — Акихиро Нисимура.
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Свои посты члены правительства займут после церемонии утверждения японским императором Нарухито.

Правительство Японии подало в отставку утром 10 августа. Как отмечало агентство Kyodo, Кисида решил перестроить свой кабинет из-за падения общественного доверия. Также, по данным агентства, он стремится избежать обвинений в связях отдельных членов правительства с религиозной сектой «Церковь объединения», которая привлекла внимание населения после убийства экс-премьера Японии Синдзо Абэ.

Его убил 41-летний Тэцуя Ямагама, который считал политика связанным с этой сектой и был на нее обижен, так как его мать переводила организации деньги. По данным Kyodo, женщина пожертвовала «Церкви объединения» около ¥100 млн ($720 тыс.).

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Япония правительство перестановки
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