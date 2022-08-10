В Японии сменили бóльшую часть правительства
В составе японского правительства произошел ряд изменений. Свои посты сохранили генеральный секретарь кабмина Хирокадзу Мацуно, глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси, министр финансов Сюнъити Судзуки, министр государственных земель, транспорта, инфраструктуры и туризма Тэцуо Сайто и министр по экономическому восстановлению Дайсиро Ямагива, который также возглавит штаб по борьбе с коронавирусом и будет ответственным за продвижение стартапов, пишет Nikkei.
Председатель политического совета правящей партии Санаэ Такаити, одна из двух женщин в правительстве, займет пост министра экономической безопасности, а ее заместитель Ясухиро Ханаси станет министром юстиции. Должность Такаити займет Коити Хагиуде, который до настоящего времени был министром экономики, торговли и промышленности Японии. Вторая женщина в кабмине — Нагаока Кейко — будет министром образования, культуры, спорта, науки и технологий.
Японский Минздрав в третий раз возглавит Кацунобу Като. Ясукадзу Хамада сменит на посту министра обороны Нобуо Киши, который, в свою очередь, станет советником премьер по национальной безопасности. Помощник премьер-министра Минору Тэрада займет должность министра внутренних дел и коммуникаций. Ясутоси Нисимура, который до настоящего времени отвечал за меры противодействия коронавирусу и в прошлом занимал пост министра по экономическому развитию, становится министром экономики, торговли и промышленности, а также министром, ответственным за экономическое сотрудничество с Россией.
В руководстве Либерально-демократической партии свои посты сохранили вице-премьер Таро Асо и генеральный секретарь партии Тосимицу Мотэги.
В состав кабмина также вошли:
- министр по вопросам цифровых технологий — глава отдела по связям с общественностью Таро Коно;
- министр, отвечающий за снижение рождаемости — директор молодежного бюро ЛДП Масанобу Огура;
- глава комитета государственной безопасности и министр по предотвращению стихийных бедствий — Коити Тани;
- министр сельского, лесного и рыбного хозяйства — Тэцуо Номура;
- министр по вопросам формирования и развития регионов — Наоки Окада;
- министр окружающей среды — Акихиро Нисимура.
Свои посты члены правительства займут после церемонии утверждения японским императором Нарухито.
Правительство Японии подало в отставку утром 10 августа. Как отмечало агентство Kyodo, Кисида решил перестроить свой кабинет из-за падения общественного доверия. Также, по данным агентства, он стремится избежать обвинений в связях отдельных членов правительства с религиозной сектой «Церковь объединения», которая привлекла внимание населения после убийства экс-премьера Японии Синдзо Абэ.
Его убил 41-летний Тэцуя Ямагама, который считал политика связанным с этой сектой и был на нее обижен, так как его мать переводила организации деньги. По данным Kyodo, женщина пожертвовала «Церкви объединения» около ¥100 млн ($720 тыс.).