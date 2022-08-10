В Японии сменили бóльшую часть правительства

Премьер-министр Японии Фумио Кисида провел ряд перестановок в кабмине на фоне падения доверия к правительству и данных о связях его членов с организацией «Церковь объединения», подвергаемой критике после убийства Синдзо Абэ

Фото: Reuters

В составе японского правительства произошел ряд изменений. Свои посты сохранили генеральный секретарь кабмина Хирокадзу Мацуно, глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси, министр финансов Сюнъити Судзуки, министр государственных земель, транспорта, инфраструктуры и туризма Тэцуо Сайто и министр по экономическому восстановлению Дайсиро Ямагива, который также возглавит штаб по борьбе с коронавирусом и будет ответственным за продвижение стартапов, пишет Nikkei.

Председатель политического совета правящей партии Санаэ Такаити, одна из двух женщин в правительстве, займет пост министра экономической безопасности, а ее заместитель Ясухиро Ханаси станет министром юстиции. Должность Такаити займет Коити Хагиуде, который до настоящего времени был министром экономики, торговли и промышленности Японии. Вторая женщина в кабмине — Нагаока Кейко — будет министром образования, культуры, спорта, науки и технологий.

Японский Минздрав в третий раз возглавит Кацунобу Като. Ясукадзу Хамада сменит на посту министра обороны Нобуо Киши, который, в свою очередь, станет советником премьер по национальной безопасности. Помощник премьер-министра Минору Тэрада займет должность министра внутренних дел и коммуникаций. Ясутоси Нисимура, который до настоящего времени отвечал за меры противодействия коронавирусу и в прошлом занимал пост министра по экономическому развитию, становится министром экономики, торговли и промышленности, а также министром, ответственным за экономическое сотрудничество с Россией.

В руководстве Либерально-демократической партии свои посты сохранили вице-премьер Таро Асо и генеральный секретарь партии Тосимицу Мотэги.

В состав кабмина также вошли:

министр по вопросам цифровых технологий — глава отдела по связям с общественностью Таро Коно;

министр, отвечающий за снижение рождаемости — директор молодежного бюро ЛДП Масанобу Огура;

глава комитета государственной безопасности и министр по предотвращению стихийных бедствий — Коити Тани;

министр сельского, лесного и рыбного хозяйства — Тэцуо Номура;

министр по вопросам формирования и развития регионов — Наоки Окада;

министр окружающей среды — Акихиро Нисимура.

Читайте на РБК Pro Pro Из-за каких фраз и установок родителей дети не смогут стать лидерами Из-за каких фраз и установок родителей дети не смогут стать лидерами Инструкции Pro «Нас просто отменили»: как на Западе кэнселят российские компании «Нас просто отменили»: как на Западе кэнселят российские компании Статьи Pro Самый обычный: как продать совершенно типичный продукт в три этапа Самый обычный: как продать совершенно типичный продукт в три этапа Инструкции Pro Ставки по ипотеке снизились. Стоит ли инвестировать в акции застройщиков Ставки по ипотеке снизились. Стоит ли инвестировать в акции застройщиков Статьи Pro Уволить и взять обратно: как оформить трудовые отношения с директором ООО Уволить и взять обратно: как оформить трудовые отношения с директором ООО Инструкции Pro Основатель Airbnb: «Если у вас 20 задач на день, не нужно делать их все» Основатель Airbnb: «Если у вас 20 задач на день, не нужно делать их все» Статьи Pro «Я вышел от шефа униженным»: как бороться с токсичностью на работе «Я вышел от шефа униженным»: как бороться с токсичностью на работе Статьи Pro Почему нам нравятся триллеры и ужастики: рассказывает нейрофизиолог Почему нам нравятся триллеры и ужастики: рассказывает нейрофизиолог Статьи

Свои посты члены правительства займут после церемонии утверждения японским императором Нарухито.

Правительство Японии подало в отставку утром 10 августа. Как отмечало агентство Kyodo, Кисида решил перестроить свой кабинет из-за падения общественного доверия. Также, по данным агентства, он стремится избежать обвинений в связях отдельных членов правительства с религиозной сектой «Церковь объединения», которая привлекла внимание населения после убийства экс-премьера Японии Синдзо Абэ.

Его убил 41-летний Тэцуя Ямагама, который считал политика связанным с этой сектой и был на нее обижен, так как его мать переводила организации деньги. По данным Kyodo, женщина пожертвовала «Церкви объединения» около ¥100 млн ($720 тыс.).