Премьер Японии решил уволить главу Минюста из-за его слов о казнях

Kyodo: Кисида уволит министра юстиции за слова о «протестецкой работе» и смертных казнях

Ясухиро Ханаси (Фото: Yoshio Tsunoda / AFLO / Global Look Press)

Премьер-министр Японии Фумио Кисида решил отправить в отставку министра юстиции Японии Ясухиро Ханаси из-за его слов о смертной казни. Об этом сообщают Kyodo и 47News со ссылкой на источники в правительстве.

Накануне министр заявил, что занимается «простецкой работой», ставя печати на приказы о смертных приговорах, чем лишь обеспечивает себе попадание в СМИ вместо хорошей зарплаты или популярности среди избирателей.

Высказывания Ханаси, который является членом правящей Либерально-демократической партии и входит во внутрипартийную группу Кисиды, спровоцировали скандал и призывы к отставке со стороны оппозиционных партий.

В конце прошлого месяца Дайсиро Ямагива ушел с поста министра экономического развития из-за его тесных связей с религиозной группой «Церковь объединения», которая привлекла внимание населения после убийства экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Тогда же министр внутренних дел Минору Тэрада признал нарушение закона о политических фондах.

В середине августа правительство Японии подало в отставку. Как отмечало агентство Kyodo, Кисида решил перестроить свой кабинет из-за падения общественного доверия. Также, по данным агентства, он стремится избежать обвинений в связях отдельных членов правительства с религиозной сектой «Церковь объединения». Позже премьер-министр Японии Фумио Кисида провел ряд перестановок в кабмине на фоне падения доверия к правительству и данных о связях его членов с религиозной организацией.



