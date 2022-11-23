«РИА Новости» сообщило о публикации данных «курсантов Академии СБУ»

Фото: academy.ssu.gov.ua

Хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовала на портале «Немезида» списки преподавателей и курсантов Академии Службы безопасности Украины, сообщает «РИА Новости».

Хакеры выложили в открытый доступ данные свыше 400 человек, обучающихся и преподающих в Академии СБУ. В карточках с личными данными указываются должность, адрес регистрации, номер паспорта и другая личная информация, номера телефонов и ссылки на соцсети.

В июне хакерская группировка RaHDit выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины, об их подлинности сообщил «РИА Новости» сотрудник российских спецслужб. По информации агентства, RaHDit ведет информационный ресурс «Немезида» с начала спецоперации. На сайте группы сообщается, что RaHDit расшифровывается как Russian angry Hackers Did it («Злые русские хакеры сделали это»). Группировка также заявляет, что публикует данные «о нацистах ХХI века и их пособниках, бесчеловечных преступлениях и преступниках, их совершающих».

В июле хакеры группировки выложили в открытый доступ данные тысячи сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины, сообщало агентство.

Впервые о хакерской группировке стало известно в начале марта, когда о первой акции RaHDIt сообщил телеграм-канал «Кремлевская прачка». В сообщении говорилось, что в результате кибератаки были взломаны 755 сайтов украинских органов власти. На них разместили баннеры, призывающие «отказаться от поддержки национал-радикальных образований», а украинских военных — сложить оружие. Эту акцию RaHDit провела после того, как в конце февраля хакерская группировка Anonymous взломала сайты российских СМИ и разместила антивоенные сообщения.