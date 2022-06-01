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Военная операция на Украине ,  
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Хакеры опубликовали данные 700 «сотрудников СБУ»

Агентство «РИА Новости» связало публикацию с российской хакерской группировкой RaHDIt. О ее первой акции сообщалось в марте. Но RaHDIt максимально непублична и подтвердить ее существование невозможно, отметил источник РБК
Фото: Felipe Dana / AP
Фото: Felipe Dana / AP

Российская хакерская группировка RaHDIt выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), сообщило «РИА Новости». Подлинность этих данных агентству подтвердил один из сотрудников российских спецслужб.

По данным агентства, группировка RaHDIt с начала спецоперации ведет информационный ресурс «Немезида». На нем и выложили данные о сотрудниках СБУ.

На сайте опубликованы их фотографии, телефоны, домашние адреса, данные паспорта и ДРФО (ИНН), даты рождения, номера телефонов, ссылки на страницы в соцсетях и адреса электронной почты.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

О хакерской группировке RaHDIt впервые стало известно 3 марта, о ее первой акции сообщил Telegram-канал «Кремлевская прачка». Утверждалось, что тогда в результате кибератаки были взломаны 755 сайтов органов власти Украины, в основном сайты местных органов. На них были размещены баннеры. На одном из них жителей Днепропетровской области Украины призывали отказаться от поддержки «национал-радикальных образований», а украинских военных — сложить оружие. Эту акцию RaHDIt провела после того, как в конце февраля хакерская группировка Anonymous взломала сайты российских СМИ, в том числе РБК, ТАСС, «Известий» и «Коммерсанта», и разместила на них антивоенные сообщения.

Как сообщил источник РБК в компании на рынке информационной безопасности, взлом 755 украинских сайтов — это единственное, что известно о группировке RaHDIt. «Данных о том, почему группировка носит такое название, какие тактики они используют в работе, и даже подтвердить их существование сейчас невозможно. Причина в том, что RaHDIt максимально непубличны — у группировки нет официальных каналов, социальных сетей, как, например, у Anonimous или Killnet», — отметил собеседник.

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российские хакеры СБУ утечка данных Военная операция на Украине
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