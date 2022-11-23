Нидерланды сообщили, какие детали обнародуют по делу MH17 весной 2023-го

Новые результаты расследования по делу о крушении Boeing, летевшего рейсом MH17 в Донбассе, которые совместная следственная группа (ССГ) обещала опубликовать весной 2023 года, будут касаться установления личностей членов экипажа ЗРК «Бук». Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк.

О том, что ССГ намерена обнародовать новые результаты расследования примерно весной 2023 года, агентству ранее рассказали в прокуратуре.

«Это расследование касается установления личности членов экипажа ЗРК «Бук» и процесса принятия решения о его развертывании», — сообщила ван де Мосдейк. Кроме того, часть обнародованны

Суд в Гааге вынес приговор по делу о крушении Boeing в Донбассе в 2014 году 17 ноября. Он пришел к выводу, что самолет был сбит из ЗРК «Бук» с поля под Первомайским, которое находилось под контролем ДНР, причем запуск не мог быть случайным. Двоих россиян — бывшего главу минобороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) и экс-главу разведки республики Сергея Дубинского, а также гражданина Украины, ополченца Леонида Харченко признали виновными в крушении самолета и гибели 298 человек. Россиянина Олега Пулатова по делу оправдали.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя решение суда, напомнил о недопуске России к расследованию. Приговор необходимо детально изучить, подчеркнул он. В МИДе заявили, что задачей суда была «подгонка соответствующей доказательной базы под обвинительный приговор и пренебрежение противоречащими ему фактами». Министерство сочло вердикт «политическим заказом».

МИД Нидерландов в ответ на реакцию Москвы вызвал посла России в стране Александра Шульгина. Глава ведомства Вопке Хекстра назвал ее «совершенно неуместной» и подчеркнул, что суд не зависит от других ветвей власти.

Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донбассе 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Расследование дела о крушении самолета продолжалось несколько лет.