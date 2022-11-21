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ВС Ирана нанесли удар по Иракскому Курдистану

Иракские СМИ сообщили о ракетных ударах иранских военных по Иракскому Курдистану

Вооруженные силы Ирана нанесли очередной ракетный удар по Иракскому Курдистану. Об этом сообщает иракское агентство INA со ссылкой на местные источники.

По данным издания, удары были нанесены по штаб-квартирам курдских партий в провинциях Эрбиль и Сулеймания. Иранские власти обвиняют их в поддержке антиправительственных выступлений в стране.

В результате ракетного удара погиб один человек, еще восемь человек получили ранения.

Одновременно с этим, как передает иракское агентство Shafaq News, иранские военные нанесли удар по лагерю беженцев городе Бахирка, также расположенном в провинции Эрбиль. Сообщается о пострадавших. В здании консульства США в Эрбиле сработали сирены воздушной тревоги.

Иракский Курдистан — автономный регион, расположенный на севере Ирака. На севере граничит с Турцией, на западе с Сирией, а на востоке граничит с иранской провинцией Курдистан. С 24 сентября вооруженные силы Ирана наносят удар по территории провинции из-за того, что местны формирования поддерживают антиправительственные настроения в Иране. 8 октября командование сухопутными силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) потребовало от Багдада «положить конец бесчинствам антииранских группировок».

В свою очередь 20 ноября на территории Иракского Курдистана и в провинции Алеппо на севере Сирии началась турецкая военная операция против местных курдских формирований. Турция наносит удары по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической организацией. Операция началась через неделю после теракта в стамбульском районе Бейоглу, на улице Истикляль, в результате которого погибли шесть человек. По данным турецких властей, теракт был организован РПК. 

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