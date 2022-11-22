В Севастополе приостановили движение морского транспорта

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Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе приостановлено. Об этом сообщается на сайте правительства города. Губернатор региона Михаил Развожаев ранее заявил о работе противовоздушной обороны (ПВО) и атаке дронов.

«Идет атака беспилотников. По предварительной информации два БПЛА уже сбито. Все силы и службы находятся в боевой готовности», — заявил Развожаев.

Крым и Севастополь неоднократно подвергались атакам дронов за время военной спецоперации. 29 октября беспилотники совершили нападение на корабли Черноморского флота в севастопольской бухте, после чего Минобороны России сообщило, что в атаке были задействованы девять дронов и семь автономных морских беспилотников. Для их ликвидации использовали корабельное оружие и морскую авиацию. Повреждения получили одно судно и боносетевое заграждение в бухте Южная.