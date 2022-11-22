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В Москве снова закроют участок оранжевой ветки метро

Участок оранжевой ветки между «Октябрьской» и «Новыми Черемушками» закроют 3–7 декабря
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Участок Калужско-Рижской линии московского метро между станциями «Октябрьская» и «Новые Черемушки» будет закрыт с 3 по 7 декабря, сообщает столичный департамент транспорта. В это время строители будут прокладывать второй перегонный тоннель будущей Троицкой линии, который пройдет в том числе и под участком оранжевой ветки.

Вдоль закрытого участка для пассажиров будут курсировать бесплатные автобусы КМ. Проезд в трамваях № 14 и 26 на это время станет бесплатным, не будет взиматься плата и за повторный вход в метро.

Участок между «Октябрьской» и «Новыми Черемушками» закрывали для прокладки тоннеля Троицкой линии в начале ноября. Работы завершили раньше срока, и участок открыли 8 ноября вместо 9-го.

Троицкая линия метро пройдет от станции «ЗИЛ» Московского центрального кольца (МЦК) до Троицка. Ее протяженность составит 40 км, пассажиры смогут делать пересадки на Калужско-Рижскую, Сокольническую, Большую кольцевую линии и МЦК. В августе мэр Москвы Сергей Собянин утвердил названия 22 строящихся станций метрополитена, в том числе Троицкой линии: «Кедровая», «Ватутинки», «Генерала Тюленева» и «Новаторская».

Первый участок новой ветки — 11 станций от «ЗИЛа» до «Коммунарки» — планируется запустить до 2025 года.

Теги
метро Москвы Калужско-Рижская линия Москва
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Сумма
Срок
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