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Закрытый участок оранжевой ветки московского метро откроют досрочно

Собянин: закрытый участок Калужско-Рижской линии московского метро откроют на день раньше
Фото: mos_sobyanin / Telegram
Фото: mos_sobyanin / Telegram

Участок Калужско-Рижской (оранжевой) линии московского метро «Октябрьская» — «Новые Черемушки» откроется досрочно — 8 ноября. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Ограничения были связаны с прокладкой тоннеля будущей Троицкой линии — строители уже завершили работы», — пояснил мэр.

Ранее Дептранс Москвы сообщал, что участок оранжевой линии будет закрыт с 4 по 8 ноября включительно. На время строительства вдоль закрытого участка были запущены бесплатные автобусы, два трамвайных маршрута на этот период стали бесплатными.

Утром 7 ноября телеграм-канал «Новости Москвы» опубликовал видео, на котором видны очереди к бесплатным автобусам у станции «Октябрьская». В другом ролике видны переполненные из-за перекрытия станций вагоны и переходы метро.

Строящаяся Троицкая линия пройдет от станции Московского центрального кольца (МЦК) ЗИЛ до города Троицка. На ней будут пересадки на Сокольническую, Калужско-Рижскую и Большую кольцевую линии.

Теги
Московский метрополитен закрытие станций оранжевая ветка Сергей Собянин
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