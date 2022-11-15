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Столичный метрополитен анонсировал изменение тарифов ниже уровня инфляции

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Со 2 января 2023 года в московском метро обновятся тарифы на проезд. При этом индексация составит в среднем 8%, что существенно ниже уровня инфляции, заявил глава столичного метрополитена Виктор Козловский. По прогнозам Банка России, инфляция в 2022 году составит в стране около 13%.

Индексацию тарифов на уровне ниже, чем рост потребительских цен, московский транспорт поддерживает с 2011 года. Тем не менее привлеченных средств будет достаточно для продолжения программы обновления рельсового транспорта, уверен Козловский: «Будем закупать новые и современные поезда и трамваи, регулярно обновлять инфраструктуру, поддерживать высокие стандарты комфорта поездок, сможем запустить новые линии и поддерживать на них оптимально короткие интервалы».

По словам начальника московского метро, рост цен коснется в первую очередь билетов на одну и несколько поездок, тогда как проездные дорожать не станут. Например, стоимость сезонной карты на 365 дней пятый год будет сохранена на уровне 19 500 руб. для центральной зоны и 24 450 руб. для «Пригорода». С лета 2023 года для таких билетов заработает услуга заморозки на срок до двух недель на случай отпуска или больничного.

Среди других мер, анонсированных Козловским на 2023 год:

  • Повышение предельной суммы пополнения карты «Тройка» с 3 тыс. до 10 тыс. руб. со 2 января.
  • Продление скидки для пассажиров Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий по акции «Время ранних» до 31 марта.
  • Возможность привязать абонемент к сервису Face Pay для проезда по биометрии с июня.

На данный момент проезд в столичном транспорте по системе Face Pay является одним из наиболее дешевых, наравне со стоимостью поездки по билету «Кошелек» на карте «Тройка» — 46 руб. Для сравнения, стоимость однократного проезда по одноразовому билету «Единый» достигает 61 руб.

Теги
Московский метрополитен индексация тарифов Москва Виктор Козловский
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