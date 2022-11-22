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«Роскосмос» показал макет модуля с ядерной установкой для полета в космос

«Роскосмос» показал макет модуля с ядерной установкой для полетов в дальний космос
Ядерный буксир &laquo;Зевс&raquo;
Ядерный буксир «Зевс» (Фото: Роскосмос)

«Роскосмос» на международном форуме «Атомэкспо-2022» в Сочи представил подробный макет транспортного энергетического модуля (ТЭМ) для ядерного буксира, предназначенного для полетов в дальний космос. Об этом сообщает «РИА Новости».

Ядерный буксир «Зевс» разрабатывается в России с 2010 года. В «Роскосмосе» заявляли о планах первого полета на орбиту в 2030 году для летных испытаний. Буксир представляет собой космический комплекс с ТЭМ, основанным на ядерно-энергетической установке.

На его разработку было заложено 4,2 млрд руб., буксир должен будет доставлять грузы на Луну и участвовать в полетах к другим планетам. Макет ядерного буксира был показан в Дубае на Международном астронавтическом конгрессе (IAC).

По словам Александра Блошенко, исполнительного директора «Роскосмоса» по перспективным программам и науке, суммарная продолжительность первого полета «Зевса» в 2030 году составит 50 месяцев

В 2021 году занимавший тогда пост главы «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин показал президенту Владимиру Путину модель ядерного буксира российского производства. По словам Рогозина, «космическая ядерная энергетика — это единственная реальная возможность сегодня передвигаться вместо химических двигателей как межпланетный буксир».

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Роскосмос буксир
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