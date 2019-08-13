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Netflix $440 (+41,71%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽65 (+0,3%) прогноз ING к 30.09.19
Мосэнерго ₽2 (-11,11%) прогноз КИТ Финанс к 13.05.20
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Технологии и медиа ,  
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«Роскосмос» сообщил о прогрессе в создании ядерного «буксира»
«Роскосмос» сообщил о проведении испытаний частей макета наземного прототипа ядерного космического «буксира». Установка создается в рамках госпрограммы до 2030 года
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Госкорпорация «Роскосмос» разработала конструкторскую документацию и провела испытания составных частей макета транспортно-энергетического модуля на основе ядерной электродвигательной установки мегаваттного класса (проект ТЭМ), сказано в отчете (*pdf) «Роскосмоса» за 2018 год.

«В результате реализации проекта разработана конструкторская документация, изготовлены и прошли автономные испытания ряд составных частей макета наземного прототипа ТЭМ», — говорится в документе.

Как отмечает «РИА Новости», таким образом был завершен первый проект в рамках создания космического «буксира» на ядерной энергоустановке.

Наземные испытания системы охлаждения ядерной энергодвигательной установки прошли в октябре 2018 года. В декабре того же года научный руководитель Исследовательского центра имени Келдыша Анатолий Коротеев сообщил, что специалисты готовятся к испытаниям в открытом космосе.

Политика
Путин потребовал переоценить и переписать космическую программу России

Основы космической политики до 2030 года, утвержденные президентом России Владимиром Путиным, предполагают разработку многоразовых космических «буксиров» на основе электроракетных двигателей для реализации программ снабжения долговременной базы на Луне.

В середине апреля Путин заявил, что ракетно-космической области нужны серьезные перемены и улучшение модели менеджмента. Глава государства отметил, что госполитику в отрасли до 2030 года нужно актуализировать с учетом мировых тенденций. «Самое серьезное внимание следует уделить формированию опережающего научно-технического и технологического производственных заделов на долгосрочную перспективу», — сказал президент.

Создатель общества «Открытый космос» Виталий Егоров тогда заявил, что госпрограмма до 2030 года не выполнена и на половину. Он отметил, что производство ракетной техники не удвоилось, а число пусков сократилось с 32 в 2011 году до 15–17 в последние годы. Поставленные в 2011 году задачи «нужно практически решать заново», считает Егоров, объясняя это влиянием санкций.

Теги: «Роскосмос», буксир
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