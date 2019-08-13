«Роскосмос» сообщил о прогрессе в создании ядерного «буксира»

Госкорпорация «Роскосмос» разработала конструкторскую документацию и провела испытания составных частей макета транспортно-энергетического модуля на основе ядерной электродвигательной установки мегаваттного класса (проект ТЭМ), сказано в отчете (*pdf) «Роскосмоса» за 2018 год.
«В результате реализации проекта разработана конструкторская документация, изготовлены и прошли автономные испытания ряд составных частей макета наземного прототипа ТЭМ», — говорится в документе.
Как отмечает «РИА Новости», таким образом был завершен первый проект в рамках создания космического «буксира» на ядерной энергоустановке.
Наземные испытания системы охлаждения ядерной энергодвигательной установки прошли в октябре 2018 года. В декабре того же года научный руководитель Исследовательского центра имени Келдыша Анатолий Коротеев сообщил, что специалисты готовятся к испытаниям в открытом космосе.