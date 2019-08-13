«Роскосмос» сообщил о прогрессе в создании ядерного «буксира»

Основы космической политики до 2030 года, утвержденные президентом России Владимиром Путиным, предполагают разработку многоразовых космических «буксиров» на основе электроракетных двигателей для реализации программ снабжения долговременной базы на Луне.

В середине апреля Путин заявил, что ракетно-космической области нужны серьезные перемены и улучшение модели менеджмента. Глава государства отметил, что госполитику в отрасли до 2030 года нужно актуализировать с учетом мировых тенденций. «Самое серьезное внимание следует уделить формированию опережающего научно-технического и технологического производственных заделов на долгосрочную перспективу», — сказал президент.

Создатель общества «Открытый космос» Виталий Егоров тогда заявил, что госпрограмма до 2030 года не выполнена и на половину. Он отметил, что производство ракетной техники не удвоилось, а число пусков сократилось с 32 в 2011 году до 15–17 в последние годы. Поставленные в 2011 году задачи «нужно практически решать заново», считает Егоров, объясняя это влиянием санкций.