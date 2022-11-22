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В Канаде заявили о российских самолетах и подлодках у берегов Америки

Канадский генерал Пеллетье заявил о самолетах и подлодках России возле Северной Америки
Фото: Sarah Christine Noergaard / Reuters
Фото: Sarah Christine Noergaard / Reuters

Россия возобновила приостановленное весной воздушное патрулирование у границ стран Северной Америки, российские подлодки ведут морское патрулирование у берегов континента. Об этом сообщил замглавы Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (North American Aerospace Defense Command, NORAD) генерал-лейтенант Ален Пеллетье, слова которого приводит канадский телеканал CTV News.

«В этом году мы наблюдаем сокращение (количества самолетов и подлодок у берегов США и Канады. — РБК) <...>. Однако сейчас некоторые из подобных действий возобновились. Эта активность не ограничивается применением только дальней авиации. Россия сейчас использует подводные лодки как у Атлантического побережья, так и у Тихоокеанского, чтобы продемонстрировать свои стратегические возможности и создать угрозу для Северной Америки», — заявил Пеллетье.

При этом, отметил он, Россия направляет дальние бомбардировщики в регион через Арктику. Канадский генерал не привел других подробностей о действиях России у Северной Америки, но напомнил, что в прошлом месяце ВВС США сопроводили у Аляски два российских бомбардировщика, которые, впрочем, не входили в американское воздушное пространство.

Канада и США, по словам Пеллетье, модернизируют технические системы NORAD, которые являются «первым рубежом» противовоздушной обороны. Генерал сообщил, что в планах двух стран заменить установленные в 1980-х годах на севере Канады радары на новые системы, способные «видеть дальше», обнаруживать и отслеживать новые виды вооружений.

Российские самолеты и корабли регулярно проводят патрулирование в разных частях мира, не нарушая при этом границ иностранных государств.

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Для наблюдения за россиянами в воздух поднимают истребители тех стран, рядом с территорией которых пролетают самолеты российских ВКС. Ранее это делали, в числе прочих, Великобритания, Франция и Швеция. Такие же полеты совершают военно-воздушные силы стран НАТО, при приближении к воздушному пространству России их сопровождают российские истребители.

Теги
Россия Канада США подлодки самолеты патрулирование NORAD
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