Путин присвоил звание гвардейского 277-му бомбардировочному авиаполку

Фото: Министерство обороны РФ

Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 277-му бомбардировочному авиационному Млавскому полку. Это следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.



«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», — говорится в документе.

277-й бомбардировочный авиационный Млавский полк принимал участие в сражениях во времена Великой Отечественной войны, после распада СССР он вошел в состав Военно-воздушных сил России. Полк базируется в Хабаровском крае.

Путин с конца февраля присвоил звания гвардейских уже нескольким подразделениям Вооруженных сил России. Этот статус получают воинские формирования, отличившиеся на поле боя. В частности, в октябре звание гвардейской получила 232-я реактивная артиллерийская бригада.