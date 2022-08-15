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Россия подняла истребитель из-за британского самолета у Святого Носа

Минобороны России: RC-135 ВВС Великобритании нарушил госграницу, на перехват поднят МиГ-31
Британский разведывательный самолет был замечен над акваторией Баренцева моря, МиГ-31БМ вытеснил его из российского пространства
Истребитель МиГ-31БМ
Истребитель МиГ-31БМ (Фото: Пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту / ТАСС)

Над акваторией Баренцева моря был обнаружен самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании, который нарушил государственную границу. Об этом сообщает Минобороны России.

«Воздушная цель нарушила государственную границу РФ в районе мыса Святой Нос», — говорится в cообщении.

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Для перехвата был поднят истребитель МиГ-31БМ, который вытеснил британский самолет-разведчик за пределы территории России.

Святой Нос — мыс на восточном побережье Кольского полуострова, разделяет Баренцево и Белое моря, а также Мурманский и Терский берега.

В феврале Британия сообщала, что ее истребители перехватили и сопроводили четыре самолета ВКС России, которые приблизились к границам страны.

По данным британских военных, истребители Typhoon были подняты с авиабазы Лоссимут в Шотландии навстречу неопознанному самолету, который приблизился к району интересов Великобритании. Впоследствии были перехвачены четыре российских самолета Bear (Ту-95 и Ту-142 по классификации НАТО).

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Минобороны Великобритания истребитель перехват
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