ВВС Великобритании заявили о перехвате российских Ту-142 у своей границы

Истребители Typhoon Королевских военно-воздушные сил Великобритании были подняты в воздух на перехват российских самолетов, подлетевших к воздушному пространству королевства, заявили в британских ВВС.

Британские самолеты вылетели с авиабазы Лоссимут на севере на севере Шотландии, к ним присоединился самолет Voyager, вылетевший с аэродрома Брайз Нортон, чтобы обеспечить дозаправку в воздухе.

По данным ВВС, близ воздушного пространства Великобритании были замечены российские самолеты Ту-142. Британским летчикам оказывали содействие союзники по НАТО. Как только экипажи Typhoon удостоверились в том, что российские самолеты «покинули зону интересов Великобритании», они вернулись на свои базы.

В июне Минобороны Дании обвинило Россию в нарушении своего воздушного пространства двумя российскими истребителями Су-30. На перехват были подняты истребители F-16, которые сопроводили российские самолеты до границы. После инцидента МИД королевства вызвал российского посла.