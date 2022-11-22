МИД осудил реакцию Вашингтона на видео расстрела российских военнопленных

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Посольство России в Вашингтоне осудило США за реакцию на расстрел бойцами вооруженных сил Украины (ВСУ) российских военнопленных. Об этом говорится в заявлении дипмиссии в Telegram.

Посольство обратило внимание на заявление американского посла по особым поручениям по вопросам международной уголовной юстиции Бет ван Шак, в котором та отметила, что США отслеживают сообщения о расстреле российских военнопленных.

«Чиновница отказалась прямо осудить факт расправы над нашими безоружными солдатами, несмотря на подтверждение подлинности соответствующих видеоматериалов американскими журналистами, которые не стали замалчивать трагедию», — говорится в сообщении посольства России. Дипмиссия также указала, что «Киев до сих пор не понес наказания за свои преступления, а США и коллективный Запад, по сути, даже не критикуют украинские власти».

Во время брифинга ван Шак, в частности, заявила, что США отслеживают сообщения о расстреле российских военнопленных и считают, что «законы войны» должны применяться в отношении обеих сторон конфликта. «Когда мы смотрим на масштаб преступлений, совершенных российскими силами, он огромен по сравнению с обвинениями, которые видели против украинской стороны», — сказала она.

Речь идет о видео, которое стало распространяться в соцсетях 18 ноября. Предположительно, оно снято в селе Макеевка в ЛНР. На кадрах видно, как лица в военной форме, похожей на российскую, по одному выходят из дома и ложатся на землю. За ними следят другие — в камуфляже с желтыми повязками — предположительно, военнослужащие украинской армии. У сдавшихся спрашивают, кто из них офицер. Затем из дома, откуда выходили пленные, появляется еще один человек, на видео слышатся выстрелы и ролик обрывается. На втором видео, снятом с квадрокоптера, показаны 12 тел военных.

The New York Times провела проверку видео и назвала его подлинным. В материале издания говорится, что большинство военнопленных, вероятно, были убиты выстрелами в голову.

В российском Минобороны произошедшее назвали «массовой кровавой расправой украинских военнослужащих над безоружными российскими военнопленными». Следственный комитет России завел уголовное дело по пп. «а», «б» и «ж» ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности).

Украинские власти заявили о намерении изучить видеозапись. «Конечно, украинские власти проведут расследование этого видео», — сказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.