МИД осудил реакцию Вашингтона на видео расстрела российских военнопленных

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 62,12 (-0,32) Инвестиции, 21 ноя, 16:35
Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 60,74 (+0,36) Инвестиции, 21 ноя, 16:35
Курс биткоина обновил двухлетний минимум Крипто, 11:21
«СберМегаМаркет» проведет «Неделю черных пятниц» со скидками до 80% Пресс-релиз, 11:17
$21 трлн: сколько стоит углеродная нейтральность в Китае РБК и Сбер, 11:13
Экс-главе Ростуризма предложили войти в экспертный совет правительства Политика, 11:12
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:12
Какие кредитные ниши открыли для банков второго эшелона санкции Pro, 11:11
Пушилин заявил об «определенных успехах» в районе Павловки и Угледара Политика, 11:09
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Алтайские власти показали извинения мобилизованного за жалобы на форму Политика, 10:57
Московское БТИ запустило риелторские услуги Недвижимость, 10:51
45 планировок и новые технологии: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 10:50
Как российские компании создают новые цепочки поставок РБК +, 10:48
Как максимально эффективно использовать льготы для бизнеса. Чек-лист Pro, 10:43
Дума приняла заявление по видео с расстрелом российских военных Политика, 10:41
Politico узнала о подготовке ЕС списка россиян для 9-го пакета санкций Политика, 10:29
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

МИД осудил реакцию Вашингтона на видео расстрела российских военнопленных

Посольство России осудило реакцию США на видео с расстрелом российских военнопленных
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Посольство России в Вашингтоне осудило США за реакцию на расстрел бойцами вооруженных сил Украины (ВСУ) российских военнопленных. Об этом говорится в заявлении дипмиссии в Telegram.

Посольство обратило внимание на заявление американского посла по особым поручениям по вопросам международной уголовной юстиции Бет ван Шак, в котором та отметила, что США отслеживают сообщения о расстреле российских военнопленных.

«Чиновница отказалась прямо осудить факт расправы над нашими безоружными солдатами, несмотря на подтверждение подлинности соответствующих видеоматериалов американскими журналистами, которые не стали замалчивать трагедию», — говорится в сообщении посольства России. Дипмиссия также указала, что «Киев до сих пор не понес наказания за свои преступления, а США и коллективный Запад, по сути, даже не критикуют украинские власти».

Во время брифинга ван Шак, в частности, заявила, что США отслеживают сообщения о расстреле российских военнопленных и считают, что «законы войны» должны применяться в отношении обеих сторон конфликта. «Когда мы смотрим на масштаб преступлений, совершенных российскими силами, он огромен по сравнению с обвинениями, которые видели против украинской стороны», — сказала она.

Речь идет о видео, которое стало распространяться в соцсетях 18 ноября. Предположительно, оно снято в селе Макеевка в ЛНР. На кадрах видно, как лица в военной форме, похожей на российскую, по одному выходят из дома и ложатся на землю. За ними следят другие — в камуфляже с желтыми повязками — предположительно, военнослужащие украинской армии. У сдавшихся спрашивают, кто из них офицер. Затем из дома, откуда выходили пленные, появляется еще один человек, на видео слышатся выстрелы и ролик обрывается. На втором видео, снятом с квадрокоптера, показаны 12 тел военных.

Читайте на РБК Pro
Как тренировать с ребенком навык, который абсолютно не развивают в школе
Чем цепляют «бренды-славяне»: разбираем механику русского стиля в дизайне
«Кризис преодолен». «Сбер» наконец отчитался: что это значит для банка
Четыре способа снизить коррупцию в компании

The New York Times провела проверку видео и назвала его подлинным. В материале издания говорится, что большинство военнопленных, вероятно, были убиты выстрелами в голову.

В российском Минобороны произошедшее назвали «массовой кровавой расправой украинских военнослужащих над безоружными российскими военнопленными». Следственный комитет России завел уголовное дело по пп. «а», «б» и «ж» ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности).

Украинские власти заявили о намерении изучить видеозапись. «Конечно, украинские власти проведут расследование этого видео», — сказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Теги
Украина посольство России в США МИД военнопленные военные преступления США
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
NYT назвала подлинным видео с расстрелом ВСУ российских пленных
Политика
СК возбудил дело по факту расстрела ВСУ российских военнопленных
Политика
В ООН начали изучать видеозаписи с убитыми российскими военнопленными
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter