Саудовская Аравия опровергла сообщения о планах увеличить добычу нефти

Саудовская Аравия и другие страны-члены ОПЕК+ (организация стран-экспортеров нефти, в нее входит и Россия) в настоящее время не обсуждают увеличение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки, заявил министр энергетики королевства принц Абдул-Азиз ибн Салман Аль Сауд. Его слова приводит агентство SPA.

«Это известно и ни для кого не секрет, что ОПЕК+ не обсуждает никаких решений перед своими заседаниями. Отметим, что текущее сокращение ОПЕК+ на 2 млн баррелей в сутки продолжится до конца 2023 года, и если возникнет необходимость принятия дальнейших мер по сокращению добычи для восстановления баланса между спросом и предложением, мы всегда готовы вмешаться», — сказал министр.

О том, что Эр-Рияд и другие производители нефти обсуждают увеличение добычи до 500 тыс. баррелей в сутки, накануне сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на делегатов группы ОПЕК+. По данным источников газеты, данное решение могут принять на заседании ОПЕК+ 4 декабря, то есть за день до того, как Евросоюз должен ввести потолок цен на российскую нефть.

В октябре страны ОПЕК и Россия договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки. Это стало рекордным снижением производства нефти с 2020 года. Решение о сокращении квот добычи нефти ОПЕК+ было необходимо для балансировки рынка перед сезонным снижением спроса, заявлял российский вице-премьер Александр Новак, который присутствовал на этой встрече. Участники соглашения также договорились продлить его действие на год — до конца 2023 года.