Индонезия предложила создать аналог ОПЕК для никеля

Страна изучает механизмы, подобные тем, которые применяются ОПЕК, для контроля над мировыми ценами на никель и другие металлы, используемые в аккумуляторных батареях

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Индонезия рассматривает возможность создания никелевого картеля наподобие ОПЕК, пишет газета Financial Times.

По словам министра по инвестициям страны Бахлила Лахадалии, Джакарта изучает механизмы, подобные тем, которые применяются ОПЕК (входят 13 нефтедобывающих стран) для контроля над мировыми ценами на никель и другие металлы, используемые в аккумуляторных батареях.

«Я вижу преимущество создания ОПЕК для управления торговлей нефтью, чтобы обеспечить предсказуемость для потенциальных инвесторов и потребителей, — сказал министр в интервью. — Индонезия изучает возможность формирования аналогичной структуры управления в отношении имеющихся у нас полезных ископаемых, включая никель, кобальт и марганец».

По данным консалтинговой компании CRU, на которые ссылается издание, Индонезия является крупнейшим в мире производителем никеля, обеспечивающим 38% мировых поставок. Она располагает четвертью мировых запасов металла.

На вопрос, связывалось ли Министерство по инвестициям с другими крупными производителями никеля по поводу идеи картеля, там ответили, что еще разрабатывают структуру, которую можно было бы предложить.

При этом любая попытка сформировать картель для контроля над мировыми ценами на никель будет непростой, отмечает издание. Россия поставляет пятую часть высокочистого никеля, используемого в батареях, Канада и Австралия также являются крупными производителями. Однако Индонезия полагается на иностранные компании, такие как китайская Tsingshan, крупнейший в мире производитель нержавеющей стали, и бразильская Vale (никель). При этом среди крупнейших стран ОПЕК, таких как Саудовская Аравия, в добыче нефти преобладают государственные компании.

Индонезия первоначально входила в ОПЕК, но приостановила свое участие в организации из-за опасений по поводу влияния высоких цен на нефть и сокращения добычи на свою экономику и государственные финансы. Индонезия стала нетто-импортером нефти в 2004 году.

Возможности страны, пишет FT, для поставок аккумуляторного никеля не развиты на должном уровне: большая часть продукции представляет собой металл более низкой чистоты, используемый в нержавеющей стали, и Индонезии потребуются дополнительные перерабатывающие мощности.

Индонезия запретила экспорт никелевой руды с 2020 года, пытаясь развить отечественную перерабатывающую промышленность. При этом Джакарта собирается ввести налог на экспорт промежуточных никелевых продуктов с целью поощрения полной цепочки поставок электромобилей. В этом году в стране были запущены первые два электромобиля южнокорейской Hyundai и китайской Wuling Motors.

Несмотря на богатство полезными ископаемыми, роль Индонезии в снабжении западных автопроизводителей никелем будет невелика, поскольку часть производства принадлежит китайцам и является углеродоемкой из-за зависимости от угольной энергетики. По данным правительства, Китай удвоил инвестиции в страну в первой половине 2022 года до $3,6 млрд по сравнению с тем же периодом прошлого года благодаря строительству никелевого завода.

Управляющий директор Fannon Global Advisors и бывший помощник госсекретаря США по энергоресурсам Фрэнк Фэннон считает, что картель по аналогии с ОПЕК «остановит западные инвестиции» в никелевый сектор Индонезии.

Создать организацию, подобную ОПЕК, для контроля над глобальными поставками и ценами на металл для аккумуляторов предлагали и Чили, Аргентина и Боливия — производители лития.