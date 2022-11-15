РПЦ сообщила о гибели настоятеля Николаевского собора в Стаханове в ЛНР

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Мероприятия
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Мероприятия
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 62,16 (+0,61) Инвестиции, 14 ноя, 16:25
Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 60,4 (+0,18) Инвестиции, 14 ноя, 16:25
Три очка Тарасенко и Бучневича помогли команде победить «Колорадо» Спорт, 08:51
Во сколько обходятся бюджету неинфекционные заболевания Партнерский проект, 08:51
Военная операция на Украине. Главное Политика, 08:50
Российский защитник одержал победу в своем 500-ом матче в НХЛ Спорт, 08:45
Посол Антонов заявил об охоте США на россиян в третьих странах Политика, 08:39
Особый контроль: как оградить начинающих водителей от нарушений Партнерский проект, 08:28
Си Цзиньпин на G20 призвал отказаться от идеологического размежевания Политика, 08:25
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
«Укрэнерго» сообщило об уничтожении энергообъекта, питающего две области Политика, 08:24
РПЦ сообщила о гибели настоятеля Николаевского собора в Стаханове в ЛНР Политика, 08:07
Будущее за электрокарами: при чем здесь Россия РБК и Норникель, 08:03
Си Цзиньпин и Макрон на G20 призвали возобновить переговоры по Украине Политика, 08:03
Сбербанк с партнерами переделают подорожавший проект моста через Лену Бизнес, 08:00
Сколько триллионов долларов нужно для достижения углеродной нейтральности РБК и Сбер, 07:33
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:19
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

РПЦ сообщила о гибели настоятеля Николаевского собора в Стаханове в ЛНР

Клирик Северодонецкой епархии, настоятель собора святителя Николая Мирликийского в Стаханове Луганской области архимандрит Дионисий (Тивяков) погиб на 43-м году жизни. Об этом говорится на сайте Московского патриархата Русской православной церкви (РПЦ МП).

«14 ноября 2022 года, на 43-м году жизни, трагически погиб клирик Северодонецкой епархии, настоятель собора святителя Николая Мирликийского в г. Кадиевке (Стаханове) Луганской области архимандрит Дионисий (Тивяков)», — говорится в сообщении.

Причина смерти клирика не называется. 12 ноября на странице администрации города Стаханова во «ВКонтакте» появились сообщения об обстрелах. Об обстрелах также сообщила Народная милиция ЛНР.

Архимандрит Дионисий родился 30 декабря 1979 года. Он был рукоположен в сан диакона 31 октября 1999 года, в сан пресвитера — 7 июля 2001 года. 20 июля 2001 года пострижен в монашество с именем Дионисий в честь святителя Дионисия Суздальского. Служил священником в кафедральном соборе святителя Николая Мирликийского в городе Алчевске Луганской области и соборе святителя Николая Мирликийского в городе Кадиевке (Стаханове).

Теги
ЛНР РПЦ епархия смерть священник
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Военная операция на Украине. Онлайн
Политика
Настоятель собора в Кронштадте отверг сообщения о «ЧВК при РПЦ»
Политика
В РПЦ сочли попыткой «внести конфликт» антивоенное обращение священников
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter