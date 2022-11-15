РПЦ сообщила о гибели настоятеля Николаевского собора в Стаханове в ЛНР

Клирик Северодонецкой епархии, настоятель собора святителя Николая Мирликийского в Стаханове Луганской области архимандрит Дионисий (Тивяков) погиб на 43-м году жизни. Об этом говорится на сайте Московского патриархата Русской православной церкви (РПЦ МП).

«14 ноября 2022 года, на 43-м году жизни, трагически погиб клирик Северодонецкой епархии, настоятель собора святителя Николая Мирликийского в г. Кадиевке (Стаханове) Луганской области архимандрит Дионисий (Тивяков)», — говорится в сообщении.

Причина смерти клирика не называется. 12 ноября на странице администрации города Стаханова во «ВКонтакте» появились сообщения об обстрелах. Об обстрелах также сообщила Народная милиция ЛНР.

Архимандрит Дионисий родился 30 декабря 1979 года. Он был рукоположен в сан диакона 31 октября 1999 года, в сан пресвитера — 7 июля 2001 года. 20 июля 2001 года пострижен в монашество с именем Дионисий в честь святителя Дионисия Суздальского. Служил священником в кафедральном соборе святителя Николая Мирликийского в городе Алчевске Луганской области и соборе святителя Николая Мирликийского в городе Кадиевке (Стаханове).