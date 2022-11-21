Генсек НАТО перепутал Россию и Украину

Йенс Столтенберг (Фото: Alberto Ortega / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оговорился и перепутал Россию и Украину во время сессии парламентской ассамблеи НАТО в Мадриде. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале альянса.

«Никто не должен поддерживать Украину, то есть, простите, Россию в ее попытках захватить Украину, никто не должен оказывать России помощь в этом, и это должен быть четкий сигнал союзников по НАТО, направленный Китаю», — заявил он, отвечая на вопрос журналиста о роли Китая в российско-украинском конфликте.

Генсек НАТО также призвал Китай «четко осудить» действия Москвы.

После начала российской спецоперации на Украине Китай занял нейтральную позицию. Пекин поддержал суверенитет и территориальную целостность Украины, но не ввел санкции против России. Китай воздержался во время голосования по резолюции Генассамблеи ООН с осуждением референдумов в Донбассе и Херсонской и Запорожской областях. В сентябре китайский МИД выступил за переговоры между Россией и Украиной без предварительных условий.