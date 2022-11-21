В Макеевке из-за обстрела Украины загорелись цистерны с топливом

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 62,45 (-0,12) Инвестиции, 18 ноя, 16:18
Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 60,37 (-0,02) Инвестиции, 18 ноя, 16:18
Китайские индексы упали после первых за полгода смертей от COVID-19 Инвестиции, 10:56
«Бег помогает разобраться с проблемами»: глава Lululemon — о спорте Pro, 10:52
45 планировок и новые технологии: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 10:50
Как российские компании создают новые цепочки поставок РБК +, 10:48
Малкин прослезился после оглашения состава на матч сыном. Видео Спорт, 10:45
Newmark Finance стал партнером «Тинькофф Бизнеса» Пресс-релиз, 10:33
Когда электрокары заменят машины с ДВС и при чем здесь литий и никель РБК и Норникель, 10:26
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Что вы могли упустить при подготовке кампании к «черной пятнице» Pro, 10:22
FTX задолжала 50 крупнейшим кредиторам более $3 млрд Крипто, 10:22
Даниил Медведев завершил сезон на худшем с 2018 года месте в рейтинге ATP Спорт, 10:20
ФИФА запретила капитанские повязки в поддержку ЛГБТ на ЧМ-2022 Спорт, 10:15
«Коммерсантъ» узнал, что 41% адвокатов сталкивались с нарушениями их прав Общество, 10:03
Как дискаунтер «Победа» за один год открыл 123 новых магазина. Кейс РБК и СберАналитика, 10:03
Риелторы назвали районы Москвы, где продается больше всего квартир-студий Недвижимость, 10:01
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

В Макеевке из-за обстрела Украины загорелись цистерны с топливом

МЧС ДНР: в Макеевке на железнодорожных путях загорелись цистерны с топливом
Фото: МЧС ДНР
Фото: МЧС ДНР

На железнодорожных путях в окрестностях нефтебазы в Макеевке в Донецкой народной республике загорелись цистерны с топливом, сообщило МЧС ДНР.

Причиной пожара, по сообщению МЧС, стало «попадание взрывоопасного предмета» в результате обстрела Вооруженных сил Украины.

«По предварительной информации, погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Нефтебаза, о которой идет речь, находится на улице Антропова в Червоногвардейском районе города. Сообщение о пожаре, по данным спасателей, поступило около 4:06 по местному времени (совпадает с московским), ему присвоили третий ранг сложности. Когда сотрудники МЧС прибыли к месту, они обнаружили, что на железнодорожных путях около нефтебазы горят две цистерны с топливом общим объемом 70 куб. м. Кроме того, в 20–25 м от них загорелись три стационарные емкости общим объемом 60 куб. м.

Спасатели разделили зону пожара на два участка. Огонь в первом из них, где горят стационарные емкости, к 6:15 мск распространился на площади 300 кв. м. Огонь на втором участке, где горят пути, затронул 350 кв. м.

К 9:00 пожар локализовали, в 9:43 его ликвидировали. К тушению привлекали 84 человека и 20 единиц техники, на место выезжал пожарный поезд.

Читайте на РБК Pro
Фото: Stefan Wermuth / Reuters Выстрел «Авроры»: есть ли будущее у российской операционной системы
Фото: Andrew Burton / Getty Images Конец эпохи: перестанут ли расти акции социальных сетей
Кризис среднего возраста: зачем он нужен и как его пережить
Санкции, пандемия, Си: почему сжимается китайский венчурный рынок
Фото: Shutterstock Насколько реален мировой продовольственный кризис
Как подставить свою компанию на допросе в налоговой — 13 вредных советов
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images Почему не нужно запрещать детям в играть в видеоигры
Фото: Thomas Peter / Reuters Компании по всему миру сокращают персонал. Кого уволят первыми

Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщило в своем телеграм-канале, что около 9:10 мск украинские силы обстреляли Червоногвардейский район Макеевки тремя снарядами калибра 155 мм. Обстрел вели со стороны села Орловка, которое находится в Ясиноватском районе примерно в 25 км к северо-западу от центра Макеевки.

Снаряды калибра 155 мм используются, например, для американских гаубиц М777, также ими заряжают итальянские гаубицы.

Теги
ДНР Пожар Макеевка
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
В ДНР сообщили об обстреле Донецка десятью снарядами
Политика
В ДНР обвинили ВСУ в обстреле центра Донецка шестью снарядами
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter