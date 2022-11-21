В Макеевке из-за обстрела Украины загорелись цистерны с топливом

МЧС ДНР: в Макеевке на железнодорожных путях загорелись цистерны с топливом

Фото: МЧС ДНР

На железнодорожных путях в окрестностях нефтебазы в Макеевке в Донецкой народной республике загорелись цистерны с топливом, сообщило МЧС ДНР.

Причиной пожара, по сообщению МЧС, стало «попадание взрывоопасного предмета» в результате обстрела Вооруженных сил Украины.

«По предварительной информации, погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Нефтебаза, о которой идет речь, находится на улице Антропова в Червоногвардейском районе города. Сообщение о пожаре, по данным спасателей, поступило около 4:06 по местному времени (совпадает с московским), ему присвоили третий ранг сложности. Когда сотрудники МЧС прибыли к месту, они обнаружили, что на железнодорожных путях около нефтебазы горят две цистерны с топливом общим объемом 70 куб. м. Кроме того, в 20–25 м от них загорелись три стационарные емкости общим объемом 60 куб. м.

Спасатели разделили зону пожара на два участка. Огонь в первом из них, где горят стационарные емкости, к 6:15 мск распространился на площади 300 кв. м. Огонь на втором участке, где горят пути, затронул 350 кв. м.

К 9:00 пожар локализовали, в 9:43 его ликвидировали. К тушению привлекали 84 человека и 20 единиц техники, на место выезжал пожарный поезд.

Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщило в своем телеграм-канале, что около 9:10 мск украинские силы обстреляли Червоногвардейский район Макеевки тремя снарядами калибра 155 мм. Обстрел вели со стороны села Орловка, которое находится в Ясиноватском районе примерно в 25 км к северо-западу от центра Макеевки.

Снаряды калибра 155 мм используются, например, для американских гаубиц М777, также ими заряжают итальянские гаубицы.