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МИД КНДР обвинил генсека ООН в предвзятости в корейском вопросе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш имеет предвзятое отношение к ситуации вокруг Корейского полуострова. Об этом заявила министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в интервью Центральному телеграфному агентству Кореи (ЦТАК).

«В последнее время я часто принимала генсека ООН за сотрудника Белого дома или Госдепартамента. Выражаю глубокое сожаление из-за того, что генсек ООН выбрал такой прискорбный подход, при котором он забывает о целях и принципах Устава ООН, а также о задаче по сохранению беспристрастности, объективности и справедливости во всех вопросах», — отметила Цой Сон Хи.

По словам Цой Сон Хи, источником «всех бедствий» в регионе являются «провокационные действия США». Глава МИД КНДР заявила, что США и союзники в течение года проводили «репетиции ядерной войны», задействовав различные «ядерные стратегические средства» на полуострове, что привело к напряженности, поскольку Пхеньян не мог не принять контрмер. А Гутерриш назвал «справедливую реализацию права КНДР на самооборону провокацией», заявила Йон Сон Хи.

17 ноября КНДР провела запуск ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Она пролетела 240 км, достигнув высоты 45 км. На следующий день Северная Корея провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты нового типа «Хвасон-17», запуском руководил лидер страны Ким Чен Ын.

В ответ на это 18 ноября США вместе с Южной Кореей провели совместные учения военно-воздушных сил с участием истребителей F-35A. По данным южнокорейских военных, истребители отработали удары по ракетным объектам КНДР бомбами GBU-12 с лазерным наведением. Также четыре южнокорейских F-35A совершили совместный полет с четырьмя истребителями F-16 ВВС США над Японским морем.

18 ноября Гутерриш осудил новый запуск межконтинентальной ракеты КНДР и призвал Пхеньян прекратить провокационные действия и возобновить диалог для достижения мира на Корейском полуострове.

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КНДР ООН США Корейский полуостров Южная Корея Антониу Гутерриш
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