КНДР запустила ракету в сторону Японского моря

Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты в направлении Японского моря, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

До этого министр иностранных дел КНДР Чвэ Сон Хи предупредила, что Пхеньян предпримет «более жесткие» военные действия, если США будут продолжать свою кампанию по усилению расширенного сдерживания своих союзников в отношении Северной Кореи.

«Если США будут сосредотачиваться на «усилении предоставления расширенного сдерживания» союзникам и активизировать провокационные военные деятельности на Корейском полуострове, то прямо пропорционально этому наша военная реакция станет более сильной, а это будет более серьезной, реальной и неизбежной угрозой США и их союзникам», — заявила Чвэ Сон Хи, ее слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Глава северокорейского МИДа обратила внимание, что трехсторонняя встреча лидеров США, Южной Кореи и Японии на Восточноазиатском саммите в Камбодже, в ходе которой стороны обсудили военные контрмеры, может сделать ситуацию на Корейском полуострове еще более непредсказуемой.

13 ноября на саммите, о котором идет речь, президент США Джо Байден вместе с коллегами из Южной Кореи и Японии Юн Сок Ёлем и Фумио Кисидой пообещали совместный, скоординированный ответ на угрожающие ядерные программы и программы по запусками баллистических ракет Северной Кореи.

С начала ноября КНДР участила пуски баллистических ракет. Как передавал ранее Yonhap, с начала месяца Пхеньян запустил более 30 ракет в ответ на совместные учения США и Южной Кореи. Последний раз, о котором сообщалось, был 9 ноября. Пуск зафиксировали в уезде Сукчхон в провинции Пхенан-Намдо. По данным военных Южной Кореи, КНДР запустила ракету малой дальности.