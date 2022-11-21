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«Известия» узнали, что Дума рассмотрит закон о выходном дне 31 декабря

Государственная Дума в следующем месяце может рассмотреть в первом чтении законопроект фракции ЛДПР, в котором предлагается сделать 31 декабря выходным днем. Об этом пишет газета «Известия».

«Законопроект получил положительное заключение правового управления нижней палаты и может быть рассмотрен в первом чтении в декабре», — пишет издание.

При этом, как сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, комитет инициативу еще не рассматривал, но очевидно, что этот вопрос требует решения уже давно.

Сам законопроект был внесен в парламент партией ЛДПР в декабре 2020-го года. При это еще в 2019 году опрошенные РБК депутаты поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем, предложив сократить новогодние каникулы до двух-трех дней, как в странах Европы.

Как в июне сообщил Минтруд, новогодние праздники в 2023 году продлятся с 31 декабря по 8 января. «С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, этот день тоже будет нерабочим», — говорится в сообщении. Выходные 1 и 8 января будут перенесены на 24 февраля и 8 мая, уточнили в министерстве.

Теги
31 декабря Новый год выходной день Госдума Известия
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