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Военная операция на Украине ,  
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Кадыров показал кадры с места «укрепления позиций» российских войск в ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры с места «укрепления позиций» войск России в ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры с места «укрепления позиций» российских войск в Луганской народной республике (ЛНР). Видеозапись он опубликовал в своем телеграм-канале.

На видео видно, как группа людей в военном обмундировании идет по дороге с автоматами в руках. На некоторых из них видны глушители. Во второй половине записи можно увидеть военных, сидящих в окопах, а позже — слушающих инструктаж.

«На новом участке фронта в зоне ответственности <...> помощника главы ЧР, командира спецназа «Ахмат», заместителя командующего 2-м армейским корпусом УНМ (управление народной милиции. — РБК) ЛНР Апты Алаудинова, ведется укрепление позиций российских войск», — написал Кадыров.

Алаудинов во время инспекции между поселком Белогоровка и городом Новодружеск «пешком обошел подконтрольную его бойцам территорию, а также позиции, обороняемые подразделением «Барс 12» и указал на недочеты. Он руководит работами по возведению инженерно-укрепительных сооружений на местах соприкосновения, добавил глава Чечни.

Новодружеск является пригородом Лисичанска, он расположен в 80 км к северо-западу от Луганска. Белогоровка находится в 8 км к юго-западу от него.

Алаудинов стал заместителем командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР в начале ноября. Участие в спецоперации в качестве командира «Ахмата» он принимал и до этого.

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17 ноября врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что украинские военные контролируют лишь 1% республики. Речь идет о селе Белогоровка и еще двух небольших населенных пунктах. «Противник предпринимает практически каждодневные попытки наступлений, буквально по всем направлениям, по всей линии фронта, однако несет огромные потери. И продвижений на территории Луганской народной республики, то есть успехов в этом наступлении, никаких не имеет», — подчеркивал он.

Теги
Рамзан Кадыров ЛНР
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