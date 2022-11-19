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Захарова допустила раскол Европы из-за идеи Борреля изолировать Россию

Мария Захарова допустила раскол Европы из-за идеи Жозепа Борреля изолировать Россию
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Zheng Huansong / XinHua / Global Look Press)

Идеи главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по совместным усилиям по изоляции России могут привести к расколу Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«К сожалению, те идеи, которые внушает странам-членам Евросоюза глава евродипломатии Жозеп Боррель, как и раньше, не содержат даже намека на стратегическое видение ЕС на российском направлении, они лишь провоцируют закрепление нового затяжного раскола Европы», — сказала Захарова.

По словам Захаровой, идеи Борреля не содержат ни намека на стратегическое видение ЕС на российском направлении.

Речь идет о согласовании Евросоюзом новых принципов взаимоотношений с Россией, которые были разработаны Европейской комиссией. С черновиком соглашения 15 ноября ознакомилось американское издание Politico. В нем шесть пунктов.

Предложения Еврокомиссии включают:

  • совместные усилия по изоляции России.
  • «привлечение к ответственности виновных в нарушениях международного права».
  • оказание помощи соседям Евросоюза.
  • тесное взаимодействие с НАТО и другими партнерами для защиты миропорядка.
  • укрепление устойчивости, энергетической безопасности, а также повышениt обороноспособности стран ЕС.
  • поддержка гражданского общества, правозащитников, независимых СМИ, в том числе в России.
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ЕС Украина МИД Жозеп Боррель Мария Захарова

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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