Захарова допустила раскол Европы из-за идеи Борреля изолировать Россию

Жозеп Боррель (Фото: Zheng Huansong / XinHua / Global Look Press)

Идеи главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по совместным усилиям по изоляции России могут привести к расколу Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«К сожалению, те идеи, которые внушает странам-членам Евросоюза глава евродипломатии Жозеп Боррель, как и раньше, не содержат даже намека на стратегическое видение ЕС на российском направлении, они лишь провоцируют закрепление нового затяжного раскола Европы», — сказала Захарова.

По словам Захаровой, идеи Борреля не содержат ни намека на стратегическое видение ЕС на российском направлении.

Речь идет о согласовании Евросоюзом новых принципов взаимоотношений с Россией, которые были разработаны Европейской комиссией. С черновиком соглашения 15 ноября ознакомилось американское издание Politico. В нем шесть пунктов.

Предложения Еврокомиссии включают: