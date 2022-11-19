Захарова допустила раскол Европы из-за идеи Борреля изолировать Россию
Идеи главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по совместным усилиям по изоляции России могут привести к расколу Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«К сожалению, те идеи, которые внушает странам-членам Евросоюза глава евродипломатии Жозеп Боррель, как и раньше, не содержат даже намека на стратегическое видение ЕС на российском направлении, они лишь провоцируют закрепление нового затяжного раскола Европы», — сказала Захарова.
По словам Захаровой, идеи Борреля не содержат ни намека на стратегическое видение ЕС на российском направлении.
Речь идет о согласовании Евросоюзом новых принципов взаимоотношений с Россией, которые были разработаны Европейской комиссией. С черновиком соглашения 15 ноября ознакомилось американское издание Politico. В нем шесть пунктов.
Предложения Еврокомиссии включают:
- совместные усилия по изоляции России.
- «привлечение к ответственности виновных в нарушениях международного права».
- оказание помощи соседям Евросоюза.
- тесное взаимодействие с НАТО и другими партнерами для защиты миропорядка.
- укрепление устойчивости, энергетической безопасности, а также повышениt обороноспособности стран ЕС.
- поддержка гражданского общества, правозащитников, независимых СМИ, в том числе в России.