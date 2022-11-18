Южная Корея и Япония сообщили о пуске КНДР баллистической ракеты

Ракету запустили с западного побережья Корейского полуострова, полагают в японском минобороны. Сейчас она находится в полете, ведомство не исключает, что ракета упадет в исключительной экономической зоне страны

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Северная Корея запустила баллистическую ракету большой дальности в восточном направлении от Корейского полуострова, пишет агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.

Военные предполагают, что речь может идти о межконтинентальной баллистической ракете. Сейчас специалисты анализируют параметры ее полета, такие, как дальность, высота и скорость, чтобы это выяснить, сказано в сообщении.

О том, что КНДР запустила ракету, также сообщило японское минобороны. Заявление ведомства приводит телеканал NHK. Военные объявили о пуске около 10:14 по местному времени (04:14 мск). В ведомстве полагают, что ракета была межконтинентальной, и сейчас анализируют данные. Снаряд, по информации министерства, запустили с западного побережья Корейского полуострова, сейчас ракета находится в полете. В минобороны Японии не исключают, что она может упасть в исключительной экономической зоне страны. Власти созвали оперативный штаб.

Это 34-й по счету ракетный пуск со стороны КНДР с начала года, подсчитал NHK.

Северная Корея запускает баллистическую ракету второй день подряд. Накануне агентство также писало, что военные КНДР запустили снаряд в сторону Японского моря. В этот же день министерства обороны Южной Кореи и США проводили консультации по вопросам противоракетной обороны, уточняет Yonhap. В Сеуле впоследствии сообщили, что это была ракета малой дальности. Она пролетела 240 км, достигнув высоты 45 км.

Министр иностранных дел КНДР Чвэ Сон Хи ранее предупреждала, что Пхеньян предпримет «более жесткие» военные действия, если США будут продолжать кампанию по усилению расширенного сдерживания своих союзников в отношении Северной Кореи. Она обратила внимание на трехстороннюю встречу глав США, Южной Кореи и премьера Японии на Восточноазиатском саммите в Камбодже, на которой те обсуждали меры по противодействию.

Президенты США и Южной Кореи Джо Байден и Юн Сок Ёль, а также японский премьер Фумио Кисида встречались на саммите 13 ноября. Они договорились о совместном ответе на северокорейские пуски.