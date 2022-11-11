Кремль счел неэффективной «мегафонную дипломатию» по обмену заключенными

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Между Россией и США есть рабочие каналы для переговоров по обмену заключенными, и их нельзя заменять «мегафонной дипломатией». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Имеются существующие каналы (между США и Россией для обсуждения обмена заключенными. — РБК), они должны быть дискретными. Только так они могут добиваться каких-то результатов. Мегафонная дипломатия подрывает эффективность этих каналов», — сказал Песков в ответ на вопрос, готова ли Россия после завершения выборов в конгресс обсуждать с США обмен заключенными более серьезно.

Представитель Кремля отметил, что Россия всегда позитивно относится ко всем предложениям. «И наши серьезные предложения на этот счет хорошо известны в Вашингтоне», — добавил Песков.

Американские власти неоднократно поднимали тему обмена заключенными, в последний раз президент Джо Байден говорил об этом 9 ноября. «Я надеюсь, что теперь, когда выборы [в конгресс] закончились, Путин сможет обсудить с нами и будет готов говорить более серьезно об обмене заключенными», — сказал Байден журналистам, когда его спросили о судьбе переговоров по поводу обмена баскетболистки Бриттни Грайнер.

В июле госсекретарь США Энтони Блинкен и глава российского МИДа Сергей Лавров провели разговор по поводу обмена заключенными. В октябре источник «РИА Новости» сообщал, что контакты продолжаются.

США хотят обменять российского предпринимателя Виктора Бута, обвиненного в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма, на американцев Пола Уилана, который отбывает в России 16-летний срок по делу о шпионаже, и Бриттни Грайнер, которую осудили за контрабанду наркотиков.



