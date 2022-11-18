Собянин: возникшие после ухода зарубежных фирм из Москвы проблемы почти решены

Собянин заявил о решении проблем после ухода зарубежных фирм из Москвы

Проблемы, возникшие после ухода зарубежных компаний из Москвы, решены почти во всех секторах экономики, заявил мэр города Сергей Собянин в интервью «РИА Новости».

«Вот, практически во всех секторах эти проблемы решены. По комплектующим, по поставщикам, по замещениям, импортозамещению и так далее. Во всех секторах, все сектора работают нормально», — сказал он.

Уход иностранных инвесторов открыл возможности для российских производителей, которые начали заполнять освободившиеся ниши на рынке своими товарами, добавил мэр.

Инвестиции ушедших из Москвы иностранных компаний, по словам мэра, остались в городе.

Иностранные компании начали уходить с российского рынка в конце февраля. Продавать свои товары в России временно прекратили IKEA, Apple, H&M, Nike, SAP, Oracle, Intel, AMD, Harley Davidson, Diageo и другие компании. Российские производители начали создавать аналоги их товаров. В частности, в магазинах появились аналоги газировки Coca-Cola и PepsiCo, которые также приостановили продажи. В сетевых ресторанах быстрого питания их заменили напитки компании "Черноголовка".

В Москве управление комплексом Vesper Tverskaya перешло от французской группы Accor к команде московского Moss Boutique Hotel. На национализированном заводе Renault в Москве решили производить автомобили «Москвич».

В Центре стратегических разработок (ЦСР) подсчитали, что к сентябрю из 600 крупнейших работавших в России иностранных компаний 34% ограничили деятельность в стране, 15% решили покинуть ее, передав бизнес новому собственнику российского подразделения. Еще 7% заявили о полном уходе с российского рынка без продажи бизнеса. Эксперты оценили потери этих компаний в $200–240 млрд.