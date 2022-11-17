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Крушение Boeing в Донбассе ,  
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Клишас после суда в Гааге напомнил, что выдача россиян недопустима

Клишас напомнил о недопустимости выдачи граждан России после приговора по делу MH17
Андрей Клишас
Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Выдача граждан России не допускается 61-й статьей Конституции, написал в своем телеграм-канале сенатор Андрей Клишас.

«Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству», — процитировал сенатор соответствующую статью Основного закона.

17 ноября суд Нидерландов признал россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в крушении малайзийского MH17 и гибели 298 человек. Также Дубинский, Харченко и Гиркин заочно приговорены к пожизненному заключению. По решению суда виновные должны выплатить родным погибших по меньшей мере €16 млн.

Россиянин Олег Пулатов, также проходивший по этому делу, был оправдан.

Суд пришел к выводу, что рейс MH17 был сбит из ЗРК «Бук» с поля под Первомайским, которое на тот момент находилось под контролем ДНР. Следствию не удалось выяснить, как именно действовал экипаж ЗРК «Бук» и кто отдал приказ нанести удар по самолету. Однако судьи указывают, что запуск не мог быть случайным, и полагают, что причастные к преступлению думали, что ведут огонь по военному борту, а не по гражданскому.

Суд указал, что освободить обвиняемых от ответственности мог бы «боевой иммунитет» — этот принцип гласит, что ответственность военного командования не наступает в условиях боевой обстановки или проведения военных мероприятий. Однако в случае с Гиркиным, Дубинским и Харченко этот принцип не применим, так как они не состояли в российской регулярной армии и Россия не несла ответственности за их действия.

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Россия неоднократно отвергала обвинения в причастности к инциденту с рейсом MH17. После оглашения приговора суда в Гааге МИД России назвал его политическим заказом. В министерстве отметили, что суд оставил без внимания то, что все выводы голландской прокуратуры основаны на показаниях свидетелей, чьи личности были засекречены. Российское внешнеполитическое ведомство также указало, что в материалах дела есть материалы «сомнительного происхождения», переданные суду от заинтересованной стороны — Службы безопасности Украины.

Аналогичным образом суд не захотел детально разобраться в том, откуда была запущена ракета, заявили в МИДе. По данным министерства, все факты, указывающие на то, что пуск мог быть произведен военнослужащими ВСУ с подконтрольной Киеву территории, были проигнорированы.

17 июля 2014 года Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. Он разбился в Донбассе вместе с 298 людьми на борту, из которых 196 были голландцами, пассажиры и члены экипажа погибли. Расследование происшествия продолжалось несколько лет, оно было осложнено тем, что самолет упал в зоне боевых действий.

Международная группа следователей (JIT), в которую входили представители нескольких стран, в том числе Украины, но не включили представителей России, пришла к выводу, что самолет был сбит из пусковой установки «Бук». Для расследования дела и преследования виновных JIT выбрали Нидерланды.

МИД России неоднократно заявлял, что международные следователи отстранили Россию от полноценного участия в расследовании, тогда как представители Украины участие в нем принимали.

Российские власти допускали, что самолет был сбит украинскими военными. Однако в ноябре 2020 года суд в Гааге отказался рассматривать альтернативные версии произошедшего: по одной из них, самолет сбил украинский истребитель, по другой — «Бук», который принадлежал ВСУ. Судья решил, что, если прокуроры не докажут вину, обвиняемые будут автоматически оправданы.

Теги
MH17 Игорь Стрелков Гаага Андрей Клишас
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