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Военная операция на Украине ,  
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Рогов сообщил о двух погибших в результате обстрела Михайловки

Рогов: при обстреле поселка Михайловка погибли два человека, девять пострадали
В результате обстрела поселка Михайловка в Запорожской области погибли два человека, девять ранены, один из них — в тяжелом состоянии, сообщил Владимир Рогов. Всего по поселку пришлось четыре удара, в том числе по школе, сказал он
Владимир Рогов
Владимир Рогов (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

При обстреле поселка Михайловка в Запорожской области погибли два человека, еще девять пострадали, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, двое в реанимации, четыре человека «в данный момент в хирургии».

До этого Рогов сообщал о «массированных обстрелах» в области. Так, кроме Михайловки под удар попали село Новобогдановка и город Васильевка. «В течение нескольких часов обстрелу из тяжелых видов вооружения были подвергнуты Васильевка — шесть прилетов, Новобогдановка — шесть прилетов и Михайловка — четыре прилета», — написал он.

По словам Рогова, в Васильевке были прямые попадания по жилым домам, удары наносились и по школе в Михайловке.

Ранее Рогов говорил, что украинская сторона готовится к наступлению на запорожском направлении и стягивает туда войска. По его словам, «широкомасштабное наступление» может произойти до конца этого года. Рогов также утверждает, что Киев усиливает войска в этой части, в планах украинских сил «дойти до Бердянска, попутно захватив Васильевку, Пологи и Мелитополь».

Запорожская область наряду с республиками Донбасса и Херсонской областью вошла в состав России в начале октября по итогам референдума. Украина и ряд других стран результатов голосования не признали. На присоединенных территориях 19 октября ввели военное положение.

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Запорожская область Владимир Рогов погибшие обстрел
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