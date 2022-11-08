Зеленский внес закон о продлении военного положения и мобилизации

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Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения в стране и сроков проведения мобилизации, следует из базы данных украинского парламента.

Оба документа внесены Зеленским 8 ноября.



Первый законопроект называется «О продлении срока действия военного положения в Украине», второй — «О продлении срока проведения всеобщей мобилизации». Тексты законопроектов на сайте Рады не приводятся. Глава фракции «Голос» Ярослав Железняк написал в «Телеграм», что продлить сроки планируется на 90 дней.

Военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине объявили 24 февраля, в день начала российской военной операции. С того момента меры продлевались уже четыре раза: изначально они действовали месяц, в марте и апреле, по инициативе Зеленского, их продлевали еще на 30 дней, а в мае и августе — на 90 дней. Сейчас срок истекает 21 ноября.

В середине октября Рада отменила осенний призыв граждан Украины на срочную военную службу.

Во время действия военного положения на Украине мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет ограничен выезд за пределы страны. Также устанавливается комендантский час и ограничивается свобода передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства.