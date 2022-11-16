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Главой Минэкономики Молдавии станет депутат, обвинявший Кремль в шантаже

Минэкономики Молдавии возглавит Алайба, обвинявший Кремль в «шантаже энергоресурсами»
Дмитрий Алайба
Дмитрий Алайба (Фото: alaiba.md)

Глава Министерства экономики Молдавии Сергей Гайбу ушел в отставку. Об этом сообщила премьер Наталья Гаврилица перед заседанием правительства, передает Publica.

«Сегодня подал в отставку министр Серджиу Гайбу. Мы очень благодарны ему за его работу. Он провел важные реформы, в том числе в рамках программ Организации по развитию предпринимательства», — сказала премьер (цитата по «Радио Кишинев»).

Новым министром экономики станет председатель парламентской комиссии по бюджету, финансам и экономике Дмитрий Алайба, объявила Гаврилица. По словам премьера, Алайба, как и его предшественник, сосредоточится на регулировании предпринимательской деятельности.

Дмитрий (Думитру) Алайба — депутат от правящей партии «Действие и солидарность». 20 октября он предложил признать Россию «террористическим режимом». Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Москва обратила внимание на антироссийские заявления официальных лиц Молдавии и не оставит их без ответа.

14 ноября Алайба заявил, что в 2023 году Молдавия скажет «прощай» «Газпрому», который поставляет газ в страну. По мнению депутата, это последняя зима, когда Кремль сможет «шантажировать» страну энергоресурсами. Он уточнил, что не имеет в виду расторжение контракта с «Газпромом». «Пусть они предложат приемлемые условия, и мы поговорим», — заявил он.

«Газпром» и «Молдовагаз» осенью 2021 года продлили контракт на поставку газа.

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В начале октября вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что «Газпром» сократил поставки газа в страну на треть. В российской компании объяснили сокращение объема отказом Украины принимать российский газ на ГИС «Сохрановка», а также сообщали о нарушении Молдавией сроков оплаты за поставки. Спыну утверждает, что все счета оплачиваются. В ноябре Молдавия пригрозила «Газпрому» судом из-за сокращения поставок.

Теги
Молдавия газ Газпром Минэкономики
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