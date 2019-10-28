Путин встретится с президентом Кубы

Президент России Владимир Путин 29 октября встретится с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, сообщает сайт Кремля.

Диас-Канель посетит Россию с рабочим визитом. На встрече планируется обсудить перспективы дальнейшего укрепления российско-кубинского партнерства в различных сферах, а также актуальные вопросы международной повестки.

В октябре этого года Национальная ассамблея народной власти Кубы впервые за 43 года избрала президента. Пост президента Кубы существовал до 1976 года, когда его заменили на пост председателя Госсовета. Эту должность на протяжении 30 лет занимал лидер кубинской революции Фидель Кастро, в 2006 году его сменил брат — Рауль Кастро, а в 2018 году Госсовет возглавил Диас-Канель. В 2019 году на Кубе была принята новая Конституция, которая восстановила пост президента.