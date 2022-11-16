«Коммерсантъ» сообщил, что создававший Aurus глава НАМИ уволится

Сергей Гайсин (Фото: nami.ru / Global Look Press)

Гендиректор подведомственного Минпромторгу федерального государственного унитарного предприятия «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (НАМИ) Сергей Гайсин в ближайшее время покинет свой пост, который может занять сотрудник КамАЗа, пишет «Коммерсантъ».

По данным газеты, Гайсин дорабатывает последние дни в должности главы НАМИ. Причин его ухода собеседники издания пояснить не могут. Один из источников «Ъ» отмечает, что у Гайсина «была своя независимая позиция, что сейчас может не укладываться в схему с привлечением к новым проектам на базе закрывшихся иностранных производств КамАЗа».

Претендентом на освободившийся пост главы ФГУП отраслевой телеграм-канал «Русский автомобиль» назвал главного технолога КамАЗа Федора Назарова, отмечает газета. Близкий к КамАЗу собеседник «Ъ» подтверждает, что кандидатура Назарова рассматривалась на пост главы НАМИ.

Гайсин возглавлял ФГУП с 2016 года, он занимался в том числе выпуском российского автомобиля представительского и высшего классов Aurus. В начале 2022 года в отрасли говорили о возможной передаче КамАЗу проекта, но этого не случилось. В начале лета источники «Ъ» говорили, что Гайсин вместе с Денисом Паком, на тот момент занимавшим пост главы автомобильного департамента Минпромторга, хотел покинуть госслужбу после закрытия сделки о передаче в собственность НАМИ доли Renault в АвтоВАЗе.

В НАМИ не стали подтверждать или опровергать «Ъ» информацию о скорой отставке Гайсина, сославшись на отсутствие приказа. В Минпромторге газете не ответили, связаться с самим Гайсиным не удалось.

РБК направил запрос представителю Минпромторга.

После ухода из России иностранных компаний НАМИ получила все российские активы Nissan, включая завод в Петербурге, и долю (68%) в АвтоВАЗе, ранее принадлежащую Renault. У НАМИ также есть доля (63,5%) в ООО «Аурус».