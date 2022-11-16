Воздушную тревогу объявили по всей Украине

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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, сообщает «Страна».

В Одессе слышны взрывы, передает «Суспiльне». Позже «Страна» со ссылкой на местных жителей написала, что взрыв может быть связан не с обстрелом или работой ПВО: в одном из многоквартирных домов произошел взрыв газа, есть пострадавшие.

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно начиная с 10 октября, когда Россия нанесла массированный удар по территории страны. За два дня до этого на Крымском мосту взорвался грузовик, Москва обвинила в организации взрыва киевские власти. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев, по его сведениям, не заказывал теракт на Крымском мосту. После 10 октября российское Минобороны не раз сообщало об ударах по объектам украинской военной и энергетической инфраструктуры.

15 ноября по всей Украине была объявлена воздушная тревога. О взрывах сообщили власти Киева, Львовской, Харьковской, Житомирской, Винницкой и других областей. Сразу после этого начались отключения электроснабжения и перебои в работе общественного транспорта. Минэнерго Украины назвало обстрел самым масштабным с начала боевых действий.