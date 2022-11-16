Глава МИД Финляндии: есть три варианта происхождения ракет, упавших в Польше

В Финляндии заявили о трех вариантах происхождения упавших в Польше ракет

Полицейские на КПП перед въездом в зону взрыва в Пшеводове, Польша (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Есть три варианта происхождения ракет, упавших накануне в Польше, заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, передает Yle.

Министр перечислил эти варианты: «преднамеренный удар России, шальной снаряд, и возможно, что ракета прилетела не из России, а откуда-то еще». «Дождемся более подробной информации из Польши», — добавил он.

По словам Хаависто, «ракета, вероятно, российского производства». Он отметил, что в разных странах есть ракеты, произведенные в России. Пока расследование не будет завершено, Хаависто не станет оценивать, прилетели ли ракеты из Украины. «Это не исключено», — сказал он.

Хаависто также объявил, что Финляндия примет участие в качестве наблюдателя на встрече послов НАТО (страна пока не вступила в блок), которая пройдет по просьбе Польши. Он заявил, что Финляндия хочет выразить солидарность с поляками. «Если Польша хочет, она может начать консультации по ст.4 устава НАТО. В экстремальной ситуации, когда на одну или несколько стран-членов альянса напали, можно принять меры, предусмотренные ст. 5», — сказал министр. Финляндия отдельно решит, станет ли принимать какие-то меры военной готовности, уточнил он.

О падении ракет в селе Пшеводув (8 км от границы с Украиной) сообщило польское Radio ZET 15 ноября. Произошли взрывы на зерносушилке, погибли два человека, заявили в пожарной службе Польши. Издание Lublin112 сообщало, что на осколках ракет, найденных на месте происшествия, отсутствует маркировка.

До этого по Украине был нанесен массированный удар, целью которого стали объекты энергетической инфраструктуры. По словам главы Минэнерго Украины Германа Галущенко, этот обстрел — самый масштабный с начала боевых действий. Всего по территории Украины было выпущено около 100 ракет, утверждает командование воздушных сил ВСУ.

После падения ракет в Польше премьер страны Матеуш Моравецкий созвал срочное заседание Комитета по национальной безопасности, МИД Польши вызвал российского посла. Президент страны Анджей Дуда запросил экстренное заседание Совета национальной безопасности 16 ноября. По данным Reuters, по просьбе Польши встречу также проведут послы стран НАТО на основании ст.4 устава альянса.

Четвертая статья устава НАТО устанавливает, что «стороны всегда будут консультироваться друг с другом, в случае если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из договаривающихся сторон окажутся под угрозой». Согласно пятой статье, НАТО может дать коллективный военный ответ, если страна-член альянса считает, что на него совершено военное нападение.

Дуда сказал, что у Варшавы пока нет точной информации, чьи именно ракеты упали на территории страны. AP со ссылкой на трех американских чиновников сообщало, что, по предварительным данным, упавшую на территории Польши ракету запустили украинские военные, чтобы сбить российские ракеты.

Минобороны России отрицает причастность Москвы к падению ракет на территории Польши. В ведомстве добавили, что не наносили ударов около украинско-польской границы. Обломки, изображенные на фотографиях в польских СМИ, не имеют отношения к российским средствам поражения, утверждает Минобороны.