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Kyodo узнал о подготовке экстренного совещания G7 из-за взрыва в Польше

Kyodo: лидеры G7 проведут экстренное заседание из-за падения ракет в Польше

G7 организует срочное заседание лидеров после падения ракет в Польше, сообщает Kyodo со ссылкой на источник в японском правительстве.

По данным агентства, в связи с этим встреча премьер-министров Японии и Великобритании Фумио Кисиды и Риши Сунака, запланированная на тот же день, отложена.

В «большую семерку» помимо Японии входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США и Франция. Также в саммитах участвуют представители Евросоюза.

Спустя некоторое время на сайте Белого дома появился анонс трансляции с экстренного заседания президента США Джо Байдена с «мировыми лидерами». На видео показали начало встречи, на ней помимо американского президента присутствовали лидеры стран «большой семерки», глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель. Трансляция продлилась 17 секунд, во время которых политиков фотографировали.

15 ноября по территории Украины был нанесен массированный удар, его целями стали объекты энергетической инфраструктуры. Власти сообщали о взрывах и отключениях электроэнергии.

После этого польское Radio ZET сообщило, что в селе Пшеводов в Люблинском воеводстве в 8 км от границы с Украиной на зерносушилке произошел взрыв, в результате чего погибли два человека. В пожарной службе подчеркнули, что причина произошедшего пока неизвестна.

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В Польше созвали экстренное совещание комитета нацбезопасности, после которого Варшава повысила боеготовность некоторых воинских частей. Польский президент Анджей Дуда также созвал Совет нацбезопасности, который пройдет 16 ноября.

Reuters писал, что в тот же день по просьбе Польши послы стран НАТО проведут экстренную встречу на основании ст. 4 устава альянса о консультациях при опасениях, что территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из договаривающихся сторон окажутся под угрозой. Также на 16 ноября назначено заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине.

Ряд стран обвинил Россию в произошедшем. Российское Минобороны опровергло причастность к взрыву и заявило, что удары по объектам вблизи польско-украинской границы не наносились. В оборонном ведомстве сочли сообщения «провокацией, нацеленной на эскалацию». В Пентагоне отметили, что пока не могут подтвердить падение ракет или то, что они были российскими. Издание Lublin112 передало, что на найденных на месте происшествия осколках ракет нет маркировки.

Дуда заявил, что Варшава не располагает точными данными о происхождении ракет. «Мы точно знаем, что целый день продолжалась российская ракетная атака против Украины, но в данный момент у нас нет однозначных доказательств, кто запустил эту ракету», — сказал он.

В то же время польский МИД вызвал российского посла. Сергея Андреева, потребовав от него «незамедлительно предоставить подробные разъяснения» в связи с тем, что после ракетного обстрела Украины в польском приграничном селе «упал снаряд российского производства».

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Польша G7 экстренное заседание
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